Dos empresas de Castilla y León recibirán más de un millón en ayudas del Gobierno y crearán 37 empleos

El Gobierno de España ha aprobado la concesión de incentivos regionales a 93 proyectos empresariales en doce comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, con el objetivo de impulsar la inversión productiva y la creación de empleo.

El paquete de ayudas, autorizado a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y una Orden del Ministerio de Hacienda, asciende a 235,2 millones de euros y permitirá movilizar más de 1.056 millones en inversiones a nivel nacional.

En el caso de Castilla y León, se han aprobado dos proyectos empresariales mediante Orden Ministerial, al no superar los 15 millones de euros de inversión subvencionable por empresa.

Ambas iniciativas recibirán 1.064.835,12 euros en subvenciones, lo que facilitará una inversión total de 5.233.747 euros en la Comunidad.

Estas actuaciones permitirán la creación de 37 nuevos puestos de trabajo y la consolidación de otros 74 empleos, reforzando el tejido industrial y productivo de la región.

Los dos proyectos

El mayor proyecto corresponde a Bioxytol, S.L., ubicada en Arévalo (Ávila), que realizará una inversión de 2.827.609 euros y recibirá una ayuda de 848.282,70 euros, con la previsión de crear 36 nuevos empleos.

Bioxytol se fundó en 2020 para desarrollar, fabricar y comercializar edulcorantes de nueva generación , utilizando nuevas tecnologías para satisfacer a consumidores exigentes, que buscan productos saludables y de calidad.

Por su parte, Makroplas S.L., con sede en Olmedo (Valladolid), invertirá 2.406.138 euros, contará con una subvención de 216.552,42 euros y generará un nuevo puesto de trabajo, además de mantener su plantilla actual.

MAKROPLAS S.L. nace en 1994 para dedicarse a la fabricación y comercialización de bolsas, sacos y film termo retráctil, con el objetivo claro de llegar a sus clientes ofreciendo soluciones personalizada que preserven el medio ambiente a partir de materiales 100% reciclables y naturales, configurándolo como un valor añadido intrínseco a su proceso productivo.

Estas ayudas forman parte de la política de incentivos regionales del Gobierno, orientada a promover un crecimiento económico equilibrado, inclusivo y sostenible, fomentando proyectos tecnológicamente avanzados y respetuosos con el medio ambiente.

El objetivo es reforzar la actividad económica en regiones con menor nivel de desarrollo y contribuir a reducir la brecha de renta per cápita tanto dentro de España como en el conjunto de la Unión Europea.