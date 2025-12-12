Aznar alerta de que España se enfrenta a la "desaparición" de la Constitución y llama a una "mayoría nacional" con el PP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alertado de que las próximas elecciones generales exigirán a los ciudadanos decidir si elegirán un "conjunto de repúblicas" que, según ha señalado, han roto la nación española y han buscado la "desaparición" de la Constitución y de la corona.

Para Aznar, solo una "gran mayoría nacional" en torno al PP podrá "enderezar" el rumbo de España mediante la ley y las "buenas" prácticas políticas.

Todo ello integrando elementos de derecha e izquierda, lo cual cree que ha sido siempre "posible" y "deseable" para afrontar los retos de España y garantizar la estabilidad política del país.

Mañueco y Aznar, durante el acto @alferma1 X

Durante la presentación de su libro Orden y Libertad en el Teatro Zorrilla, el expresidente ha insistido en que el PP debe construir un "espacio de centralidad" capaz de afrontar al "populismo radical de izquierda" y al populismo de derechas.

Aznar ha calificado de "gravísima irresponsabilidad" que el populismo de derechas busque sustituir al PP, la que considera "la única fuerza constitucional".

Aznar ha añadido que España tiene un gobierno del populismo radical socialista junto a comunistas, separatistas y "antiguos" terroristas, una coalición "antinacional" y "anticonstitucional" que aspira al "desmontaje" del sistema.

Además, ha asegurado que el populismo de derechas también intenta cambiar el sistema y se alimenta del "escándalo" y "mal gobierno" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Aznar también ha recuperado en este acto su célebre frase "el que pueda hacer, que haga" para apelar a una mayoría ciudadana responsable y ha defendido que "no es tiempo para cobardes".

Por eso ha pedido a los ciudadanos que articulen una gran mayoría a través de la "generosidad" y ha recalcado que la desconfianza hacia las instituciones beneficia a los populismos.

Además, Aznar ha defendido que el próximo gobierno, dirigido por Alberto Núñez-Feijóo, debe derogar leyes como la de Memoria Democrática, que a su juicio reescriben el pasado mediante "auténticos disparates".

Y aprovechó la ocasión para hacer un alegato por el patriotismo frente a la "deslealtad constitucional" y ha definido las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León como "determinantes" para el futuro de España.

Aznar ha estado acompañado en este acto por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta y del PP de Castilla y León.

Mañueco ha afirmado que ha sido "un placer" compartir con el expresidente Aznar "este interesante diálogo" a partir de su nuevo libro.

El presidente de los populares de Castilla y León ha destacado que la conversación ha sido "enriquecedora, con Valladolid como escenario, y con el cariño y la cercanía de quien siempre ha estado ligado a esta tierra".

El presidente autonómico ha subrayado la necesidad de reforzar los valores constitucionales y la unidad nacional, y ha reafirmado su compromiso con construir una mayoría suficiente que permita al PP gobernar frente a los extremismos.

Además, Mañueco cree que es necesario seguir trabajando para que Castilla y León "se sitúe entre las tres mejores comunidades de España" y ha defendido la gestión de su Ejecutivo, subrayando que "con los impuestos más bajos crece la economía, se crea empleo y se mantienen los mejores servicios públicos".