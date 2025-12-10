CSIFCyL llama a la huelga indefinida en Sanidad ante la falta de avances en el nuevo Estatuto Marco

Manifestación con motivo de la huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco E.P

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado en Ponferrada la falta de voluntad del Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, para alcanzar un acuerdo “digno” sobre la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario.

El sindicato ha instado a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) a secundar la huelga indefinida convocada por las organizaciones del Ámbito de Negociación, que tendrá lugar todos los martes a partir del próximo 27 de enero de 2026.

El llamamiento fue realizado por el presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, durante una charla informativa celebrada en el salón de actos del Hospital del Bierzo.

Vega recalcó que el Ministerio debe comprometerse con una nueva ley que “de verdad beneficie” al conjunto del personal estatutario, sin excepciones ni discriminaciones entre colectivos y categorías profesionales.

Según CSIF, la reforma del Estatuto Marco es clave para garantizar estabilidad en el empleo, reconocimiento profesional y una mejora real de las condiciones laborales, aspectos que redundan en la calidad de la atención a los ciudadanos.

Sin embargo, el sindicato lamenta que Sanidad “no muestre intención” de modernizar esta normativa, pese a ser esencial para el funcionamiento del sistema sanitario público.

La organización también criticó que el Gobierno impulse una negociación paralela con colectivos ajenos al Ámbito de Negociación formalmente establecido, lo que, a su juicio, desvirtúa el proceso y genera desigualdades.

CSIF exige que el nuevo texto del Estatuto Marco defina con claridad las retribuciones básicas y las condiciones laborales conforme a la nueva reclasificación profesional y sus competencias, y advierte contra cualquier iniciativa que “debilite o precarice” el sistema sanitario.

Durante el encuentro con el personal del Bierzo, CSIF subrayó que el futuro Estatuto Marco debe garantizar una jornada laboral digna, contemplar medidas de conciliación familiar y avanzar en el reconocimiento de la jubilación anticipada y parcial voluntaria.