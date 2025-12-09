Así se ahorran los castellanos y leoneses presentar más de siete millones de documentos al año

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante su visita al punto de asistencia en materia de registros del municipio burgalés de Aranda de Duero, este martes

Los castellanos y leoneses se ahorran presentar más de siete millones de documentos al año. El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha destacado este martes que, durante los últimos años, la simplificación de los procedimientos administrativos ha sido "una de las prioridades" del Gobierno autonómico en el ámbito de la atención al ciudadano.

En concreto, ha hecho hincapié en la eliminación de "cargas burocráticas innecesarias" y el uso de herramientas, por parte de las oficinas de asistencia autonómicas, que permiten a la Administración obtener directamente la información que necesita, "evitando que los ciudadanos tengan que presentar cada año más de siete millones de documentos". Así lo ha asegurado González Gago durante una visita al punto de asistencia en materia de registros del municipio burgalés de Aranda de Duero.

Este sistema, llamado 'Plataforma de Intermediación de Datos', permite establecer colaboraciones con otros organismos, de tal forma que la Junta, previa autorización del usuario, pueda consultar datos en poder de otros organismos, como fotocopias del DNI, certificados de empadronamiento, títulos de familia numerosa, cobro de prestaciones de desempleo o de pensiones, o justificaciones de estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

De esta forma, el ciudadano no tendrá que presentar estos documentos de forma recurrente, con los beneficios de tiempo, de comodidad y económicos correspondientes. Durante esta legislatura se ha puesto a disposición de los gestores de procedimientos 17 nuevos servicios de intermediación de este tipo, alcanzando un total de 73 organismos con los que la Junta ya puede compartir información.

Además, gracias a otro sistema diferente, llamado ‘Sistema de Interconexión Registral’, la Junta de Castilla y León puede recibir la información que los ciudadanos hayan presentado en otras administraciones públicas adscritas al sistema y que vaya destinada a la Administración autonómica. Esta utilidad permite a los ciudadanos presentar en las oficinas de la Junta documentación destinada a otras administraciones públicas, como la administración local o la Administración General del Estado.

Dicho sistema es especialmente utilizado por los ciudadanos para presentar documentación referente a la solicitud de ayudas para la vivienda, para recibir asistencia por parte de los Servicios Sociales o para participar en procesos selectivos de empleo público de otras administraciones.

Protocolos de colaboración

Por otro lado, y en un ámbito más general, la Junta ha firmado protocolos de colaboración con distintos agentes de la sociedad civil para agilizar trámites y garantizar un funcionamiento más fácil y transparente de la Administración autonómica.

Estos protocolos se han materializado en 2025 en un Acuerdo de la Junta de Castilla y León que recoge 54 medidas para la eliminación de la burocracia, con un ahorro estimado para los castellanos y leoneses de más de 24,6 millones de euros al año.

La calidad de los servicios y la evaluación de las políticas públicas han sido otros pilares de la legislatura. Se han aprobado Planes de Actuación anuales para mejorar la calidad de los servicios públicos, con una ejecución de alrededor del 90 %. Además, se ha formado a 265 empleados públicos pertenecientes a los 25 Grupos de Innovación y Mejora constituidos en diferentes órganos de la Administración.

Estos empleados tienen el importante objetivo de aprobar y evaluar las Cartas de Servicios, documentos que recogen los compromisos de calidad que adquieren los empleados públicos con la ciudadanía. Del mismo modo, se han atendido más de 6.000 sugerencias de las personas que hacen uso de los servicios de Atención al Ciudadano.