La Junta lanza una nueva aplicación para viticultores que facilita la declaración de cosecha de uva: así funciona

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha lanzado una nueva aplicación informática que ayudará a los viticultores a cumplimentar las declaraciones obligatorias de cosecha de uva de una forma más segura, ágil y sencilla.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende avanzar en la simplificación administrativa y en la modernización de los servicios que ofrecen a todo el sector agrario.

La nueva herramienta ya está operativa para esta misma vendimia y ayudará en la tramitación de un procedimiento que es obligatorio en este ámbito vitivinícola.

En ella se refleja el proceso de entrega de la uva de las plantaciones inscritas dentro de la sección vitícola del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León de una manera simplificada y automática, lo que evita repeticiones y errores.

Entre las novedades están la posibilidad de agrupar plantaciones con características y rendimientos similares, por lo que al registrar las líneas de plantación que corresponde a la agrupación, la distribución se realiza de forma automática entre todas las parcelas incluidas, sin que sea necesario repetir la operación en cada una de ellas.

Un ejemplo es el caso de un viticultor con 30 plantaciones de dos variedades diferentes inscritas en el Registro Vitícola, donde la producción se ha entregado a dos bodegas.

Mientras que antes se necesitaba cumplimentar alrededor de 50 pantallas, ahora el trámite se puede resolver en apenas cuatro, lo que implica una reducción muy significativa del tiempo que se dedica a esta declaración.

La aplicación se ha desarrollado junto a las Denominaciones de Origen y los Consejos Reguladores de Castilla y León. Da, además, cumplimiento al Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, que obliga a presentar cada año la declaración de cosecha de uva en soportes informáticos habilitados por los gobiernos regionales.

Dichas declaraciones han de presentarse de forma exclusiva por vía telemática, con un plazo hasta el 10 de diciembre de cada año, en la sede electrónica de la Junta: (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285307676998/Tramite), en la aplicación “Registro de Viñedo Externo (RVEX)”

El nuevo procedimiento permitirá, además, la interconexión con otros registros oficiales y con el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola, reforzando la trazabilidad y la transparencia del sector vitivinícola de Castilla y León.