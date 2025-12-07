La Junta informa: ya se están pagando los 750 euros del Bono Concilia a las familias de Castilla y León

Primer día de las aulas de 2 a 3 años en el CEIP Arias Gonzalo (Zamora)

La Junta de Castilla y León confirma que los pagos del Bono Concilia ya han comenzado. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publicó el pasado miércoles 3 de diciembre la resolución de la convocatoria, difundida el pasado 4 de junio en el Boletín Oficial de Castilla y León. La administración concede 12.202 ayudas, que suponen un importe total de 9.151.000 euros.

El Bono Concilia fija una cuantía única de 750 euros para cada familia beneficiaria. La ayuda busca facilitar la conciliación en hogares con hijos de entre 0 y 3 años.

La Junta señala que la subvención contribuye a cubrir gastos vinculados al cuidado infantil, desde guarderías hasta servicios de cuidadores. Algunas familias ya han recibido el ingreso desde el pasado jueves y otras lo recibirán en los próximos días.

Esta convocatoria incorpora por primera vez la ampliación del umbral de renta anunciada en junio. El límite para acceder al Bono Concilia pasa de 50.000 a 55.000 euros de ingresos anuales en familias biparentales.

Se mantienen los 25.000 euros en hogares monoparentales. La Junta precisa que la normativa incluye bonificaciones acumulativas que rebajan el nivel de renta exigido en casos específicos.

La administración detalla reducciones de 3.000 euros por cada hijo con una discapacidad igual o superior al 33 %. La rebaja alcanza los 9.000 euros si la discapacidad llega o supera el 65 %.

El texto también recoge recortes del 20 % en el límite de renta para familias que vivan en municipios de menos de 20.000 habitantes, para hogares monoparentales, acogedores o numerosos de categoría general.

Las familias numerosas de categoría especial tienen una reducción del 30 %. La Junta subraya que estas bonificaciones se acumulan y amplían el acceso a la ayuda. El objetivo es llegar a más hogares que acrediten necesidades de conciliación y gasto en cuidados de menores durante el presente curso.

Los solicitantes deben cumplir requisitos adicionales. Se exige estar empadronado en un municipio de Castilla y León. También se requiere actividad laboral por cuenta propia o ajena, con al menos 90 días de alta en la Seguridad Social o mutualidad en el periodo marcado por la convocatoria. La ayuda se dirige a familias con niños nacidos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024.

La Junta explica que el recurso de cuidado infantil debe justificarse por motivos de conciliación familiar, personal y laboral. La administración indica que este criterio se mantiene sin cambios y busca asegurar que el Bono Concilia refuerza la atención a menores en contextos de actividad profesional.

Las familias pueden acceder al listado de beneficiarios y a la resolución completa a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.