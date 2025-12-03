La Junta concede 12.000 ayudas de 750 euros para las familias de Castilla y León: estos son los beneficiarios

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades hizo pública este miércoles la resolución de la convocatoria del Bono Concilia, publicada el pasado 4 de junio en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). En total, se han concedido 12.202 ayudas, que suman un importe global de 9.151.000 euros.

El Bono Concilia, dotado con 750 euros por familia, tiene como objetivo facilitar la conciliación de hogares con hijos de entre 0 y 3 años, ayudando a cubrir gastos derivados del cuidado infantil, como guarderías o cuidadores.

Esta es la primera convocatoria que incorpora la ampliación del umbral de renta anunciado en junio. El límite para optar a la ayuda pasa de 50.000 a 55.000 euros de ingresos anuales para las familias biparentales, mientras que se mantienen los 25.000 euros para las familias monoparentales.

La normativa también contempla bonificaciones acumulativas que reducen el límite de renta en determinados supuestos:

3.000 euros menos por cada hijo con discapacidad igual o superior al 33 %.

9.000 euros menos si la discapacidad alcanza o supera el 65 %.

Reducción del 20 % para familias de municipios con menos de 20.000 habitantes, monoparentales, acogedoras o numerosas de categoría general.

Reducción del 30 % para familias numerosas de categoría especial.

Requisitos de la ayuda

Además del nivel de renta, los solicitantes deben cumplir otros criterios, como:

Estar empadronados en un municipio de Castilla y León. Acreditar actividad laboral por cuenta propia o ajena, con al menos 90 días de alta en la Seguridad Social o mutualidad correspondiente durante el curso fijado en la convocatoria.

Tener a su cargo niños nacidos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024.

La necesidad de contratar recursos de cuidado infantil debe justificarse por motivos de conciliación familiar, personal y laboral.

Las familias solicitantes pueden consultar el listado de beneficiarios y la resolución completa a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.