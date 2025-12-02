Nueva vida para la VA-800 entre Valladolid y Salamanca: 5,1 millones en modernizarla

Carretera entre Castrejón de Trabancos y el límite con Salamanca

La Junta de Castilla y León ha presentado este jueves en Torrecilla de la Orden el proyecto de mejora de plataforma y firme de la carretera VA-800, en el tramo comprendido entre Castrejón de Trabancos y el límite provincial con Salamanca.

La actuación, con un presupuesto estimado de 5,1 millones de euros, supone un avance decisivo en la modernización de la red autonómica y en la mejora de la movilidad en el suroeste de Valladolid.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, destacó que el proyecto “no es una obra aislada, sino una apuesta por el territorio”.

Según explicó, la VA-800 “conecta pueblos, empresas, servicios públicos y vida diaria”, por lo que su adecuación “permitirá contar con una carretera más segura, moderna y preparada para el futuro”.

Puerta subrayó además que la mejora de la vía constituye una inversión estratégica para la cohesión del medio rural. “Cuando hacemos una carretera más segura y cómoda no solo mejoramos el tráfico, estamos garantizando oportunidades, actividad económica y arraigo”, señaló.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el alcalde de Torrecilla de la Orden, Pedro Paredes, acompañaron la presentación del proyecto, considerado clave para reforzar tanto la seguridad vial como la conexión territorial entre Valladolid y Salamanca.

La VA-800 es uno de los principales corredores de comunicación en su tramo rural, utilizado de forma habitual por municipios como Torrecilla de la Orden, Castrejón de Trabancos o Nava del Rey, así como por numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas del entorno.

La mejora prevista permitirá reducir tiempos de desplazamiento, facilitar el transporte de mercancías y asegurar el acceso a servicios sanitarios, educativos y administrativos.

La Junta prevé aprobar el proyecto a finales de diciembre con el objetivo de iniciar el proceso de contratación de obra a principios de 2026.

Ensanche y nuevo firme

El proyecto contempla una ampliación significativa de la calzada, que pasará de los actuales 5,8 metros a una sección de 7 metros pavimentados, con dos carriles de 3 metros y arcenes de 0,5 metros, además de nuevas bermas. Este ensanche permitirá un tráfico más fluido y reducirá maniobras de riesgo, especialmente en el caso de vehículos pesados y maquinaria agrícola.

Entre las actuaciones principales se encuentran:

Ampliación del puente sobre el río Trabancos, que pasará de un ancho de 5 metros a una plataforma útil de 8 metros, garantizando el cruce seguro en ambos sentidos.

Variante y rectificación del descenso al Trabancos, eliminando curvas de radio inferior a 50 metros y mejorando la visibilidad del trazado.