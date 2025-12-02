CyL se reúne en Múnich con empresas interesadas en invertir 350 millones y crear 1.100 empleos en la Comunidad

Castilla y León se ha presentado en Múnich (Alemania) como un socio estratégico dentro de su plan para intentar captar inversores alemanes que quieran apostar por la Comunidad.

Lo ha hecho a través del portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien se ha reunido con asociaciones empresariales, fondos de inversión y empresas interesadas hacer inversiones en la Comunidad por valor de 350 millones de euros que supondrían la creación de 1.100 empleos en la Comunidad en sectores como la biotecnología, suministros de automoción, defensa y seguridad.

Tras su exposición, el consejero ha mantenido reuniones bilaterales con asociaciones y empresas con el objetivo de explorar proyectos concretos. De la misma forma, se han celebrado encuentros específicos con empresas alemanas como Rheinmetall, Wacker, Quantum y Kiecker para captar inversiones y proyectos en Castilla y León.

La iniciativa está enmarcada dentro del refuerzo a la captación de inversiones internacionales, incluido en el Marco de Actuaciones para el impulso a la Internacionalización, que fue aprobado el pasado mes de abril por el Ejecutivo regional.

Tiene como objetivo hacer frente a las medidas proteccionistas en el mercado internacional y reforzar el V Plan de Internacionalización 2022-2027.

Proyectos internacionales

Cabe recordar que Alemania ya ha realizado inversiones en Castilla y León por valor de 200 millones de euros entre 2020 y 2025, especialmente destinadas a equipamientos de suministro de energía eléctrica, en actividades profesionales científicas y de tecnología.

También en el área específica de la avicultura, en maquinaria para mantenimiento y reparación de vehículos a motor, en la fabricación de productos metálicos o en servicios especializados de ingeniería.

En la actualidad, el área de internacionalización del Instituto para la Competitividad Empresarial, ICECyL, cuenta con 1.017 proyectos activos que están interesados en Castilla y León, de los que 215 están en diferentes fases de ejecución.

De ellos, Alemania mantiene intereses empresariales en Castilla y León a través de 39 proyectos activos. El país europeo ocupa una posición destacada en la economía mundial, siendo la primera economía de la UE y tercera del mundo por volumen de Producto Interior Bruto (PIB). Con casi 85 millones de habitantes, es el sexto cliente de la Comunidad.