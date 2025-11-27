Dos sabrosas pizzas de CyL se cuelan entre las finalistas para ser la mejor de España: cuestan 22 y 15 euros

La pizza leonesa a la derecha y la palentina a la izquierda

Un total de 145 establecimientos han participado en la III Edición del Campeonato de España de Pizzas ‘La Mejor Pizza’, que ha dado a conocer a las 15 elaboraciones seleccionados para pasar a la final.

Las pizzas seleccionadas han resultado de la suma de las notas del público y también de los inspectores que están visitando los establecimientos hosteleros participantes. La entrega del premio tendrá lugar, en Barcelona, el próximo lunes, 1 de diciembre, en el recinto Yellow Park.

Finalistas

Baldoria por ‘Pibe de Oro’, en Madrid. Berrinche ‘Amasa la fiera’ por ‘La Fiera’ en Utrera (Sevilla), Crettino por ‘Sapore Italiano’ en Gijón (Asturias), Dottor Pizza por ‘Basoa’ en Vitoria (Álava).

Además de Harinella por ‘Kaori Chan’ en Valencia, La Bella Napoli 1970 por ‘La Sorrentina’ en Pontevedra, La Bicicleta Pizzería con ‘Circus’ en Dos Hermanas (Sevilla), La Pizana por ‘Broco’ en Murcia, La Tarantella Napoletana Mirasol con ‘La Genovese Napoletana’ en Barcelona.

Y Más que Pizza por ‘Pizza Terra Mia’ en Islas Baleares, Pizzería Bitinia por ‘El Gran Bocado’ en Cantabria, Pizzería Gnomo por ‘Florentina’ en Granada, Sapore di Napoli por ‘Dolce Vita’ en Islas Baleares.

Y las dos de Castilla y León: La Felisa por ‘La Montenegro’ en León y Pizzería Siciliana Kuró por ‘Francy Vincy’ en Palencia. Son las 15 finalistas.

Las dos pizzas de Castilla y León

La Montenegro lleva de ingredientes: provola agerola, champiñones, shiitakes, Guanciale, crema a base de yema de huevo, pimienta negra, grasa de Guanciale y Pecorino coratino, avellanas, aceite de nuez infusionado en trufa negra natural y trufa negra rallada

Se trata de una pizza blanca, una interpretación de una carbonara unida a los ingredientes de un bosque de otoño en el que predomina el umami, los toques terrosos de los hongos y la avellana maridados con una crema de carbonara que une todo el conjunto. Su precio es de 22 euros.

La Francy Vincy lleva mozzarella, bacon salteado con especias, mozzarella di bufala, cebolla caramelizada, salsa casera típica palermitana, queso en polvo, pan rallado, crema de pistacho casera y capuliato di tomate seco y cuesta 15 euros.