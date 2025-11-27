Castilla y León pone en marcha Enacyl: la aplicación en tiempo real que reúne 14.500 actividades para mayores

Castilla y León ya ha puesto en marcha 'Enacyl', una plataforma informática que integra, en tiempo real, todos los recursos, actividades y apoyos que tienen que ver con el envejecimiento activo y saludable, y la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social que están disponibles en la Comunidad a cargo de cualquier administración pública o entidad del Tercer Sector.

Ya lo había avanzado la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, a principios de este mes de noviembre en declaraciones recogidas por este periódico, y ahora ya está disponible para todos los interesados.

Ha sido la propia Isabel Blanco quien ha presentado la aplicación, disponible en la web de la Junta, en un acto en El Burgo de Osma (Soria). Allí ha explicado que todas las personas mayores de Castilla y León podrán beneficiarse de una herramienta de fácil acceso y muy intuitiva.

De esta manera, quienes quieran realizar alguna actividad o establecer vínculos y relaciones sociales pueden consultar la aplicación para conocer qué opciones tienen cerca de donde viven.

La plataforma recoge todas las actividades organizadas por gerencias territoriales de Servicios Sociales en sus 49 centros de día; la 'Red amiga' de apoyo frente a la soledad no deseada, integrada por 81 entidades, entre las que está la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de la Comunidad y que aglutina a 1.542 asociaciones; y, de forma progresiva, las de las nueve diputaciones, los 17 ayuntamientos con más de 20.000 habitantes y entidades del Tercer Sector.

'Enacyl' también dispone de un 'Mapa de recursos de envejecimiento activo y prevención de la dependencia'. Se puede acceder a través de la web de la Junta y aquí se pueden encontrar las actividades programadas, que estarán geolocalizadas y actualizadas en tiempo real. Esto facilita la elección personalizada y adaptada a sus preferencias, ya que los resultados muestran el tipo de actividad, que se organiza en cuatro categorías.

Estas son promoción de hábitos saludables, competencias para la vida autónoma, relación con el entorno y promoción del conocimiento. También se da la información de quién organiza, ubicación, periodo y lugar para inscribirse, duración de la actividad y distancia que hay del lugar donde se encuentra el usuario interesado.

La filosofía de 'Enacyl' va más allá de la búsqueda de actividades y pretende ser una ventana que conecte a la persona mayor con el exterior, ya que les permite descubrir alternativas que faciliten sus relaciones sociales y puedan organizarse y programar actividades junto a otras personas.

Al mismo tiempo se promueve el envejecimiento activo y saludable, según ha apuntado Blanco, siendo un recurso excelente para combatir la soledad no deseada. De esta manera, se suma al amplio abanico de herramientas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico para luchar con la conocida como 'epidemia del siglo XXI' al amparo del 'Plan de Acción de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025'.

Serán visibles en la aplicación, con un solo 'clic', los más de 6.200 talleres y 8.300 actividades puntuales que tienen lugar en Castilla y León, según los datos de 2024, desarrollados en 1.203 municipios y en los que participaron más de 190.000 personas.

La plataforma cobrará especial importancia en el medio rural, ya que propiciará la mejora de la coordinación entre organizaciones, participantes y los 2.248 municipios de Castilla y León, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a las actividades.