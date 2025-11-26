Estos son los 20 famosos restaurantes de Castilla y León que brillan en el firmamento y conservan su Estrella Michelin

Castilla y León no suma ninguna nueva Estrella Michelin, pero tampoco las pierde. Ese es el resumen de la gala que se celebró en la noche de este martes, 25 de noviembre, en Málaga.

La Comunidad conserva así sus 20 estrellas, después de que ningún establecimiento hostelero se sumara a la lista de agraciados en nuestra región.

Los restaurantes de Castilla y León que conservan este reconocimiento son, en Ávila el ‘Barro’. En Benavente ‘El Ermitaño’. También lo hacen en Burgos ‘Cobo Evolución’ y ‘Ricardo Temiño’.

En León ‘Cocinados’ y ‘Pablo’. En Castroverde de Campos, en la provincia de Zamora, el ‘Lera’. En Peñafiel, en la provincia de Valladolid, también conserva esa estrella el ‘Ambivium’. En Ponferrada el ‘Mu.na’.

En Matapozuelos, también en la provincia de Valladolid, ‘La Botica’ sigue brillando con su estrella como lo hacen en Miranda de Ebro (Burgos) ‘Alejandro Serrano’ y ‘Erre de Roca’.

En Navaleno (Soria) ‘La Lobita’. En Quintanilla de Onésimo, en la provincia de Valladolid ‘Taller Arzuaga’ y en Sardón de Duero, también en Valladolid, el ‘Refectorio’. En Salamanca ‘En la Parra’ y ‘Víctor Gutiérrez’. En Soria, ‘Baluarte’ y en Valladolid ‘Alquimia’ y ‘Trigo’.

La lista de tres estrellas

La lista de tres estrellas se queda como estaba: ‘Casa Marcial’ (Asturias), ‘Lasarte’ (Barcelona), ‘Arzak’ (San Sebastián, Guipúzcoa), ‘Martín Berasategui’ (Lasarte-Oria, Gipúzcoa), ‘El Celler de Can Roca’ (Girona), ‘ABaC’ (Barcelona), ‘Cenador de Amós’ (Villaverde de Pontones, Cantabria), ‘Akelarre’ (San Sebastián, Gipúzcoa), 'Aponiente' (El Puerto de Santa María, Cádiz), ‘Quique Dacosta’ (Denia, Alicante), DiverXO (Madrid), ‘Azurmendi’ (Larrabetzu, Vizcaya), ‘Atrio’ (Cáceres), ‘Cocina Hermanos Torres’ (Barcelona), ‘Noor’ (Córdoba) y ‘Disfrutar’ (Barcelona).