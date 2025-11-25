Informáticos de la Junta denuncian 25 años de abandono y reclaman más gente: “El trabajo se multiplica”

Informáticos de la Junta se concentran frente a la sede de las Cortes de Castilla y León R. Cacho ICAL

Decenas de miembros de la Asociación de Personal Informático de la Administración de Castilla y León (Apiacyl), que agrupa a unos 200 profesionales, se concentraron esta tarde frente a las Cortes Autonómicas.

Lo hicieron para exigir a la Junta mejoras laborales y un cambio en el modelo de gestión tecnológica, marcado, según denuncian, por la externalización de proyectos y la falta de planificación.

Los trabajadores lamentaron el “silencio” de la administración ante sus reivindicaciones y reclamaron la actualización del catálogo de puestos de trabajo, que consideran “obsoleto” y alejado de las necesidades actuales de la administración digital.

También exigieron un aumento de la plantilla, al señalar que continúan con el mismo número de profesionales mientras que la carga de trabajo “se ha multiplicado”.

Entre sus demandas figura además la equiparación salarial y la funcionarización, ya que aseguran que sus funciones son propias de personal funcionario, pero sus sueldos no se corresponden con los del resto de técnicos de la administración.

Apiacyl pidió igualmente la elaboración de un plan director TIC que organice la informática corporativa, defina funciones, estrategias y recursos, y permita una gestión coherente y eficaz de los servicios digitales públicos.

A ello se suma su exigencia de reactivar las bolsas de empleo, que llevan años vacías, lo que obliga, según denunciaron, a realizar llamamientos a través del Ecyl para cubrir plazas temporales.

Durante la concentración se leyó un manifiesto en el que se denuncian los “25 años de abandono del personal informático” y se criticó que la Junta siga externalizando proyectos sin contar con los profesionales de la casa, una práctica que, según sostienen, compromete la eficacia, la seguridad, la independencia y la sostenibilidad de los sistemas digitales públicos.

La asociación anunció una nueva concentración el próximo 16 de diciembre para continuar visibilizando sus reivindicaciones y exigir una informática corporativa “fuerte, coordinada y dirigida desde dentro”.