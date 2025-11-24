Una mujer se protege del viento en Castilla y León

Alerta amarilla en dos provincias de Castilla y León por fuertes rachas de viento que llegarán a los 80 km/h

La Aemet ha activado la alerta desde esta mañana de lunes, 24 de noviembre.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en las provincias de Burgos y Soria por fuertes rachas de viento que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora este lunes, 24 de noviembre.

En la provincia de Burgos, la alerta está activada en el norte de la provincia desde las 06:00 y hasta las 12:59 horas. Las rachas máximas podrían llegar a los 70 kilómetros por hora con viento de suroeste y más probable al sur.

Por su parte, en la provincia de Soria, la Aemet ha activado el aviso amarillo entre las 07:00 y las 15:59 horas de este lunes que afectará a la Ibérica de la provincia.

Las rachas podrían llegar a los 80 kilómetros hora con viento del suroeste, más probable en la zona oriental.

Se espera un día nuboso en Castilla y León. Toca abrigarse.