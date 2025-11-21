Mañueco pide a Sánchez que se marche tras la condena al fiscal general: "Es él el que tiene que pedir perdón"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura la Junta Directiva del Partido Popular de Salamanca, junto al presidente provincial del partido, Carlos García Carbayo. David Arranz / ICAL

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado este viernes, 21 de noviembre, la Junta Directiva del PP de Salamanca, acompañado por el presidente provincial del partido, Carlos García Carbayo.

Mañueco ha afirmado que va a exigir al Gobierno de España “todos los compromisos” que tiene con Salamanca para añadir que en la provincia salmantina el “PP de Salamanca, en las buenas y las malas siempre está a la altura”.

“Vienen las elecciones y tengo que pediros un esfuerzo especial. Estamos en la recta final de la legislatura, en la que hemos hecho una gestión eficaz y útil para las personas. Podemos sacar pecho del trabajo de estos cuatro años. Lo quiero hacer con vuestra implicación en todo el territorio. Lo tenemos que hacer todos juntos”, ha añadido Mañueco para ganar las elecciones de marzo de 2026.

Contra Sánchez tras la condena al fiscal general

Ha explicado que la gestión del PP “es sensata” que es lo que les ha hecho “ganar en la Comunidad”. “Estamos a la gestión, son otros los que están al ruido. Estamos cansados de tanto ruido de ciertos partidos”, ha añadido Mañueco.

Uno que solo “aporta división” y otro que “está dinamitando las instituciones”. “Ayer condenaron a su fiscal. Es él el que tiene que pedir perdón a todos los españoles y marcharse de una vez”, ha afirmado el presidente del PP de Castilla y León.

Era este jueves, 20 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo condenaba a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos a pena de multa y dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado.

Y Mañueco lo ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno.

PSOE y Vox

“Los presupuestos que hemos presentado son el primer paso real hacia esa meta. El PSOE tiene un interés, sostener los despropósitos de Sánchez y Vox atacar al PP”, ha afirmado Mañueco.

El presidente del PP de Castilla y León ha acusado a PSOE y Vox de ser “la coalición del ruido” para “embarrar la política y contaminar el debate público” en una “coalición extraña sin coincidencia ideológica, pero con un objetivo común: que nada avance”.

“Lo hemos vivido en las Cortes. Podían haber presentado enmiendas parciales y aprobar unos presupuestos negociados, pero han preferido el bloqueo y frenar proyectos. “Los aprobaremos después de marzo”, ha añadido.

“Los salmantinos confían en nosotros”

El presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha sido el anfitrión de la Junta Directiva y ha querido valorar que Alfonso Fernández Mañueco “se está recorriendo toda Castilla y León” y que “llega al sitio que más le gusta”, como es la capital charra. “Está con Salamanca, con el Partido Popular de Salamanca”, ha añadido.

“Si el mapa de la provincia está cubierto de azul es gracias a la labor de los alcaldes, alcaldesas y concejales del PP de la provincia de Salamanca. Sabéis el nombre de cada vecino, aguantáis el chaparrón y os dejáis la piel para solucionar problemas. Eso es política con mayúsculas, comprometida y eficaz. La que nos hace ser los líderes en la provincia. Los salmantinos confían en nosotros”, ha asegurado el presidente del PP de Salamanca.

Carbayo ha calificado al PSOE “como un partido muerto en vida” por, simplemente, “rendir pleitesía a su líder”, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Nunca antes un presidente de la Junta había hecho tanto por Salamanca. Nunca habíamos contado con tanto apoyo ni financiación. Desde que gobierna Alfonso soy un entusiasta del euro, aunque me costó el cambio de la peseta al euro. Viva el euro y viva Alfonso”, ha añadido Carbayo.

El presidente del PP de Salamanca ha añadido que gracias al apoyo del presidente de la Junta se “genera riqueza, empleo y mucha prosperidad” con una cantidad récord de “121 millones de euros”.

“Con Alfonso Salamanca progresa como nunca y eso pese al empeño del presidente del Gobierno de borrarnos el mapa. Solo Alfonso y el PP garantizan nuestro futuro. Delante tenemos el ninguneo de un gobierno corrupto hasta el tuétano. La realidad es aplastante. Estamos ante el Gobierno de la corrupción, de las chistorras. Sánchez y su banda representan lo más zafio y podrido de la política”, ha añadido Carbayo.

Ha cargado contra Óscar Puente, al que ha acusado de “despreciar a los salmantinos” y de “creerse más listo que nadie, pero no tiene ni idea de nada”. “Se ríe de los retrasos y la falta de frecuencias y, a nosotros no nos hace gracia”, ha añadido.

También ha cargado contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegurando que “deja desatendidas a las mujeres tras el fallo de las pulseras antimaltrato”.

“Ni una lección de feminismo pueden darnos. Es el gobierno de la prostitución, de las pulseras fallidas y el peligro número uno para las mujeres”, ha asegurado Carbayo para acabar con un “a ganar, a ganar y a ganar” para convertir, de nuevo, a Alfonso Fernández Mañueco en presidente de la Junta de Castilla y León tras las elecciones de marzo de 2026.