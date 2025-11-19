CyL multiplica por más de dos las llamadas al teléfono de atención a la infancia: el 47% son por casos de violencia

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura la jornada 'Conociendo la salud "cuidadosamente"'. Rubén Cacho Ical

Al inicio de la legislatura, el teléfono de atención a la infancia y a la adolescencia de la Junta de Castilla y León, gestionado por la Fundación Anar, recibía alrededor de 33.000 llamadas, mientras que cuatro años después se han incrementado "significativamente" las consultas hasta alcanzar las 80.000, en especial por parte de los menores de entre 12 y 17 años.

De todas ellas, el 47% de las llamadas tienen que ver con situaciones de violencia física, psicológica o que los menores se sienten agredidos, y el 18,5% con conductas autolíticas. En total, se han derivado 845 casos en los que ha terminado habiendo una intervención directa de los profesionales.

Estos son los datos que la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha hecho públicos antes de inaugurar la jornada 'Conociendo la salud "cuidadosamente"' que organiza la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León.

Un acto que también ha servido para presentar la guía de recursos de las administraciones públicas de la Comunidad, especialmente de la Junta, que ha elaborado el Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia, cuya presidenta, Ester, ha acompañado a Blanco ante los medios de comunicación justo antes de iniciar las jornadas.

Blanco, aprovechando que las jornadas se celebran justo en la víspera del Día Internacional de los Derechos del Niño, que tendrá lugar este jueves 20 de noviembre, ha querido resaltar que la atención de los menores de edad es una de las "prioridades" de la Junta.

En esta línea, ha explicado que la estrategia regional tiene "dos vertientes", una primera "muy importante" en la que los niños se "sientan atendidos, cuidados y protegidos". "Que sepan que las administraciones estamos a su disposición precisamente para cuidarlos, para llegar a donde sus familias o ellos no pueden", ha añadido.

Para ello, ha apuntado que la Junta pone a su disposición un "abanico importante de recursos" y ha destacado que durante las jornadas se van a abordar cuestiones como la salud mental de los más pequeños, que es algo que "preocupa mucho".

La vicepresidenta ha recordado que en 2023 se puso en marcha una red de trabajo conjunto entre las consejerías de Sanidad, de Educación y de Familia junto a otras administraciones, "precisamente para ayudar a detectar las situaciones más complicadas, más conflictivas y sobre todo para poder intervenir en esos casos".

De esta manera, ha recordado que el teléfono de la Fundación Anar no es el único recurso a disposición de los menores, sino que tienen acceso a la "amplia guía de recursos" en los que pueden consultar y pedir información.

Y ha recordado el proyecto 'Pausa y Reconecta', que pretende "llegar a los más jóvenes a través de la herramienta que ellos manejan, las redes sociales". "El nombre viene de pausa los videojuegos, pausa las pantallas y reconecta con la vida, con la familia, con los amigos, con el día a día", ha explicado.

Dicho programa, desde su puesta en marcha, ha llevado a cabo 16 actuaciones presenciales en las que han participado más de 3.000 niños, niñas y adolescentes. Mientras tanto, en las redes sociales ha habido más de 2,3 millones de interacciones con las diferentes publicaciones que se han publicado en TikTok, Instagram, X o Facebook.

El mismo, según ha incidido Blanco, es desarrollado por la Junta con la colaboración del Consejo de la Juventud y Afedecyl. "Son recursos que estamos poniendo por parte del gobierno de la Junta para llegar a ellos y poder ayudarlos", ha insistido.

A mayores de todo esto, se ha referido a otro aspecto como la participación de los menores. "El darles voz. El que ellos puedan opinar sobre los distintos textos legales que se presenten, que nos trasladen sus inquietudes y se sientan realmente escuchados", ha añadido.

En este sentido, ha defendido que son una administración que "escucha" y fruto de esa escucha nace la guía de recursos elaborada por el Foro de Participación de la Infancia y Adolescencia de Castilla y León.

"Esta guía está a disposición de una manera fácil, de una manera sencilla, los distintos recursos que tienen las administraciones, sobre todo la Junta, para atender, para apoyar a los menores ante las dudas que se les pueden plantear en diferentes situaciones de conflictos", ha zanjado Blanco.

Dicha guía estará disponible, "posiblemente", desde este jueves en la página del Foro de Participación de la Infancia y Adolescencia de Castilla y León, según ha desvelado su presidenta ante los medios de comunicación.