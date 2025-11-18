La nueva guía de atención integral a la mujer de Castilla y León se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2026

Castilla y León pondrá en marcha su nueva guía de atención integral a la mujer durante el primer trimestre de 2026. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante la inauguración del 'Encuentro: Salud en Femenino', donde ha explicado que el objetivo es avanzar en la detección precoz de problemas de salud.

En concreto, se dirige a mujeres mayores de 50 y de 70 años y está centrada en el ámbito cardiovascular, cognitivo, emocional, ginecológico y otros factores que afectan al bienestar físico y mental.

El programa está enmarcado dentro de la estrategia de la Junta de Castilla y León para mejorar la salud de las mujeres de la Comunidad, incorporando una "atención más específica y adaptada a sus necesidades en etapas clave de la vida", según han destacado desde el Ejecutivo autonómico.

La nueva guía asistencial para profesionales estará centrada en la atención integral a la mujer, coordinando la cartera de servicios de Atención Primaria con la de los hospitales.

Respecto a la web, contará con contenidos específicos para pacientes, como vídeos elaborados por profesionales sobre distintas materias de interés.

Asimismo, se pondrán en marcha de forma inminente dos nuevos programas disponibles en la Escuela de Pacientes de Castilla y León. El primero es 'Mujer Activa', que dispone de actividades formativas y materiales educativos especialmente dirigidos a ellas y sus cuidados, en formato taller y en cada una de las áreas sanitarias.

El segundo es 'Paciente Experto', es decir, mujeres expertas o 'mentoras de vida', que son aquellas que han superado enfermedades como el cáncer o la depresión y podrán ofrecer acompañamiento voluntario a otras mujeres en procesos parecidos, siempre bajo la supervisión de profesionales sanitarios.

La iniciativa viene motivada por la circunstancia de que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma más envejecida de España, pero goza a su vez de una de las esperanzas de vida más altas del mundo, con 87,5 años en las mujeres, superando la media nacional.

La longevidad, no obstante, conlleva que sea la tercera comunidad con mayor porcentaje de personas con enfermedades crónicas o problemas de salud de larga duración (40,4%) y la prevalencia de trastornos mentales es mayor a la media en España.

A dicha realidad se le suma la sobrecarga de cuidados, siendo la tasa de excedencias laborales para el cuidado de familiares en Castilla y León tomada en un 90,6% por mujeres. La carga emocional y física tiene un impacto directo en la calidad de vida y en la salud.

El plan aborda toda la cartera de los servicios destinados a las mujeres, incluyendo los programas Mujer Activa +50 y Mujer Activa +70. Ambos han sido diseñados para ofrecer contenidos específicos y abordar completamente los cambios fisiológicos, los problemas físicos y los malestares emocionales más frecuentes a partir de los 50 años, incorporando además una atención destinada a las mujeres cuidadoras.

El nuevo programa multidisciplinar para mujeres mayores de 50 años contempla revisiones cardiológicas y ginecológicos, cribados de deterioro cognitivo y alteraciones de la salud emocional, así como la promoción de hábitos saludables en alimentación y ejercicio físico, reforzando también la atención a las cuidadoras.

Para las mujeres mayores de 70, el programa incorpora la valoración de la fragilidad y el riesgo de caídas, el abordaje de aspectos nutricionales y la detección de posibles enfermedades neurológicas, junto con evaluaciones de salud emocional y cribados de deterioro cognitivo. Se realizará un seguimiento estrecho de la pluripatología y la polifarmacia, reforzando igualmente el acompañamiento a las mujeres cuidadoras en estas edades.

La Estrategia de Salud con Perspectiva de Género en Castilla y León también orienta sus esfuerzos hacia una prevención más eficaz, reforzando especialmente los programas de cribado para garantizar una detección temprana y equitativa de los problemas de salud que afectan de manera diferencial a las mujeres.

Las ampliaciones de estos programas realizadas en 2024 permitieron incluir a la población de 70 a 74 años tanto en el cribado de cáncer colorrectal –que abarca a personas de entre 50 y 74 años–, como en el de cáncer de mama –dirigido a mujeres de entre 45 y 74 años–.

Con dichas ampliaciones, Castilla y León incorporó una franja poblacional más extensa que la prevista en el Sistema Nacional de Salud, donde los programas de cribado se dirigen a personas de entre 50 y 69 años.

Además, Castilla y León cuenta con uno de los programas más amplios de detección del cáncer de mama, que incluye a las mujeres entre los 45 y los 74 años. También, se ha actualizado el programa de cribado de cáncer de cérvix, incorporando la citología líquida para las mujeres de 25 a 29 años y personalizando la atención entre los 30 y los 65 años.

Por otra parte, la Comunidad mantiene programas específicos en la vida de la mujer, como el embarazo, el postparto, la atención a su salud sexual, la infertilidad y la menopausia.