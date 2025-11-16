La Junta hace un balance “extraordinario” de AR-PA e Intur, con más negocio, más público y más proyección

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, cerró este domingo AR-PA Turismo Cultural e Intur con un balance “extraordinario” tanto en organización como en participación empresarial y respuesta del público. Ambas ferias, que vuelven a celebrarse simultáneamente en Valladolid, forman parte de la estrategia de la Junta para reforzar la posición de Castilla y León como destino líder en patrimonio, cultura y turismo interior.

Santonja, acompañado por el director de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, subrayó la “importante repercusión” de esta edición, marcada por la unión de AR-PA e Intur y por la nueva orientación anual y más especializada de AR-PA. Más de 200 actividades en los stands de la Junta y miles de visitantes han confirmado —según el consejero— el éxito del modelo.

AR-PA

La feria AR-PA ha reunido a 64 entidades, 23 instituciones y 12 empresas tecnológicas, además de proyectos europeos y autonómicos. Su programación se ha dividido entre el Pabellón 3 de la Feria, donde se celebró el Congreso Internacional ‘En mitad del campo’, dirigido por Juan Luis Arsuaga y Raquel Asiain, con más de 200 inscritos, y el Centro Cultural Miguel Delibes, donde tuvo lugar la gala de los Premios AR-PA 2025.

Espacios como AR-PA En Familia —más de 60 actividades— o AR-PA Foro, con cerca de 150 ponentes, han consolidado la feria como un encuentro de referencia.

Intur Negocios bate récords

En el ámbito profesional, Intur Negocios superó los 15.500 contactos comerciales, un 6% más que el año pasado, y amplió su alcance internacional: de 8 países participantes a 20, con agencias de Europa, América y Asia.

La Junta facilitó además un viaje de familiarización por Zamora y León para operadores internacionales, que visitaron recursos culturales como Las Edades del Hombre ‘EsperanZA’ o los preparativos del Año Gaudí 2026.

Enogastronomía como motor turístico

El stand de Castilla y León apostó fuerte por la enogastronomía, con más de 35 catas y degustaciones —que reunieron a alrededor de 1.000 personas— protagonizadas por restaurantes de todas las provincias. También se presentó la oferta de Posadas Reales y se programaron 40 actividades culturales, desde realidad virtual hasta actuaciones de música, teatro y danza.

Santonja concluyó que estos datos avalan la estrategia de la Junta y refuerzan la promoción de Castilla y León como destino “desestacionalizado, competitivo y lleno de oportunidades”.