Castilla y León pedirá este lunes a Montero “igualdad” en la financiación y el fin de cualquier trato singular para Cataluña

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reclamará este lunes al Gobierno, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que abra “una nueva etapa” en materia de financiación autonómica tras la ruptura del Ejecutivo con Junts. Castilla y León exigirá que se descarte de forma definitiva cualquier financiación singular para Cataluña —el llamado “cupo separatista”— y la condonación de deuda.

Carriedo adelantó esta posición tras el Consejo de Gobierno y la trasladó también al Grupo Socialista durante las negociaciones del Presupuesto autonómico de 2026. Defendió que las Cortes ya se han pronunciado contra cualquier trato diferenciado y pidió que se respeten los principios de igualdad, solidaridad territorial y suficiencia financiera, recordando que las Cortes autonómicas ya se han pronunciado en contra de cualquier trato diferenciado. “Es momento de abrir una nueva etapa”, afirmó.

La reunión en Madrid tiene como objetivo avanzar en la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, empezando por el aval de las comunidades a la senda de estabilidad. Su aprobación parlamentaria no está garantizada, especialmente tras la ruptura entre el Gobierno y Junts. Si el Congreso la rechaza, seguirán vigentes los objetivos del año anterior; si la aprueba, el Ejecutivo podrá registrar las nuevas cuentas. Hacienda informará también de los trabajos previos para actualizar el modelo de financiación autonómica, entre ellos la propuesta de sustituir las entregas a cuenta por pagos inmediatos de los ingresos de IRPF y del IVA, una reforma que requeriría cambios legislativos. Castilla y León defenderá que cualquier modificación del sistema se base en el principio de que los mismos servicios deben financiarse con los mismos recursos, sin privilegios para ningún territorio.

