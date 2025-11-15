El PP acusa a Sánchez de “abusar” de Redondo para no culpar a Podemos de los fallos de las pulseras antimaltrato

El vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, visita León junto a la diputada leonesa Silvia Franco y la senadora Asunción Mayo Campillo ICAL

Miriam Badiola / ICAL

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, aseguró hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a seguir “desprotegiendo” a las mujeres y “abusando” de Ana Redondo como ministra de Igualdad para no responsabilizar a Podemos de los fallos de las pulseras antimaltrato para víctimas de violencia de género.

En una visita a León y tras registrarse un nuevo problema con estos dispositivos, De los Santos criticó que no se haya lanzado una contratación de emergencia para solucionar esta situación, lo que a su juicio responde al interés de Sánchez de mantener los “cuatro votos” de Podemos en una “muestra de la desafección de todo el Gobierno que se hacía llamar el más feminista”.

Todo ello a pesar de “haberlo sabido por las trabajadoras de Cometa, por los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las propias víctimas”, de forma que “lo ocultaron”, mientras que Ana Redondo “dijo la barbaridad de que solo afectaba a un uno por ciento de las 45.000 mujeres que se creían protegidas”. “¿45 mujeres en peligro de muerte no son las suficientes como para que la ministra hubiera puesto toda su energía en resolver el problema?”, se preguntó el ‘popular’.

De esta forma, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de estar “cargándose” el “constructo feminista” que “tanto costó" crear con estos problemas de las pulseras antimaltrato o la ley trans. Por ello, lamentó que España, que fue uno de los estados “más igualitarios del mundo”, esté “descendiendo paulatinamente” puestos en ese ranking “tan trabajado”, aunque prometió que se recuperarán si el Partido Popular accede al poder.

El vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular visitó hoy León acompañado de todo el equipo de Igualdad del partido para reunirse con asociaciones feministas de la provincia para “escuchar de primera mano sus necesidades como espacios para la protección de mujeres víctimas de violencia machista”, así como para “ahondar en las necesidades que tienen las mujeres que viven en el medio rural que en una provincia con 1.234 municipios”.

“Legislatura muerta”

La visita de Jaime de los Santos a León se produce en el “ecuador” de la legislatura de Pedro Sánchez que “nació muerta” y después de que “uno de sus erráticos compañeros de viaje”, es decir, Junts per Catalunya, anunciara que “no aprobará ni una sola ley con el Gobierno”, lo que “todavía hace más imposible la gobernanza”, al tiempo que “desfavorece a todos los españoles”.

Una legislatura que, para el ‘popular’ “nunca debió haber empezado”, ya que “es el resultado de suma de perdedores que pertenecen a ideologías distintas y en muchos casos completamente contrarias”.

Begoña Gómez

Así, al finalizar una semana en la que Pedro Sánchez “ha visto cómo ni siquiera va a ser capaz un año más de aprobar los Presupuestos Generales del Estado”, próximamente la secretaria general de la Presidencia “tendrá que testificar ante el juez por el caso Begoña”, a la que el ‘popular’ aludió como la “pentaimputada mujer de Pedro Sánchez”, que “todo indica que utilizó de forma espuria La Moncloa para enriquecerse y para negocios personales”.

Además, el lunes se sentará en el banquillo de los diputados Leire Díez, la “fontanera íntima parece ser” de Santos Cerdán, que “utilizaba información privilegiada obtenida de forma repugnante para incluso extorsionar a representantes de la Fiscalía a favor de, según ella, limpiar cuestiones tan sensibles para el presidente del Gobierno como las que arrinconan a su mujer, Begoña Gómez”.

“Leire Díez tiene mucho que explicar sobre ese centro neurálgico que tenía en la sede del Partido Socialista que, en contra de cualquier respeto a la legalidad, hacía todo tipo de ejercicios de poder para seguir erosionando la democracia”, señaló De los Santos.

En este sentido, también señaló el ‘popular’ que “también erosiona la democracia” el haber sentado en el banquillo al fiscal general del Estado, al que “no solamente Pedro Sánchez y todo su gobierno siguen apoyando, sino que le permiten que, en un ejemplo de sinvergonzonería absoluta, llegue a ser juzgado en el coche oficial”. En esta línea criticó que el presidente del Gobierno, “saltándose la sacrosanta separación de poderes, se atreviera a decir que era inocente”.

“Quizá el señor Sánchez se haya auto otorgado ese valor de juez porque sabe que en breve tendrá que sentarse ante los jueces para dar muchas explicaciones de las que ha sido la gestión al frente del gobierno de España”, finalizó.