Castilla y León reta a Sánchez a debatir en el Senado sobre el estado de las CC.AA.: "Mañueco estaría encantado de estar allí"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. M. Chacón ICAL

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha respondido este jueves a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en el Pleno del Congreso aseguró que la comunidad deriva 199 millones de euros a la sanidad privada procedentes de los fondos adicionales transferidos por el Ejecutivo central.

Carriedo ha calificado de “falsas” las afirmaciones de Sánchez y lamentó que el presidente del Gobierno utilice el Congreso “para lanzar acusaciones contra las comunidades autónomas sin que sus presidentes puedan responder”.

“Es curioso que Pedro Sánchez no quiera un debate sobre el estado de la nación, pero ayer pretendió abrir un debate sobre el estado de algunas comunidades autónomas”, reprochó el consejero.

Ante esta situación, le ha lanzado un guante, que organice un debate sobre el estado de las Comunidades en el Senado, hasta el punto de que ha reconocido, al término del Consejo de Gobierno, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, estaría encantado de poder estar allí y dar explicaciones sobre la situación de la comunidad.

Fernández Carriedo ha planetado que el presidente del Gobierno acuda al pleno del Senado para afrontar un debate sobre el estado de las comunidades con los presidentes autonómicos, de acuerdo a las competencias de la cámara alta, como órgano de representación territorial.

Además interpreta la intervención como un signo de “nerviosismo ante el escenario electoral” y de “cobardía, al hacer declaraciones cuando los presidentes autonómicos no están presentes”.

El portavoz del Gobierno autonómico defendió la gestión sanitaria de Castilla y León y subrayó que la comunidad es la tercera que menos presupuesto destina a conciertos con la sanidad privada, con un 3,5 % del total.

En cambio, ha añadido, Cataluña, cuyo presidente Salvador Illa “fue ministro de Sanidad con Pedro Sánchez”, lidera el gasto en conciertos sanitarios, con un 21,7 % y casi 3.500 millones de euros.

“El que más recurre a la sanidad privada es un presidente socialista. La peor situación es la de la comunidad que gobierna el PSOE”, afirmó Carriedo.

Debate en el Senado

El consejero consideró que los debates sobre el modelo territorial y la gestión autonómica “pueden ser útiles”, pero insistió en que “el foro adecuado es el Senado”.

“No nos gusta hablar del presidente como tal”, dijo el portavoz de la Junta, quien reconoció que sí lo hacen de las demandas de la Comunidad, porque no son “oposición”, si bien señaló que “bastantes analistas” han denunciado que desde hace “mucho tiempo” no se ha celebrado un debate sobre el estado de la nación, algo que a su juicio sí es “habitual” en Castilla y León, puesto que recordó se produjo el pasado mes de marzo.

“Hace tiempo ya se utilizó la Cámara Alta para un debate sobre el estado de las comunidades, y sería una buena oportunidad para reeditarlo con la participación de los presidentes autonómicos”, señaló.

“Si se plantea y resulta útil, el Senado es el lugar más adecuado, y el presidente Mañueco estará encantado de acudir allí”, concluyó.