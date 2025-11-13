En alerta un río de Castilla y León tras las intensas lluvias de las últimas horas

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenca ante el incremento de caudales registrado a consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas.

A esta hora se encuentra en nivel amarillo el río Tormes (Ávila), a su paso por el punto de control de Hoyos del Espino, con tendencia estable. Por ello, se pide extremar la precaución aguas abajo del citado punto.

Desde la CHD se ha recomendado mucha precaución ante la posibilidad de crecidas de carácter local en arroyos y cauces menores.

Dentro del protocolo que marca el Inuncyl, una vez que se declara la fase de alerta, corresponde a la administración autonómica adoptar medidas preventivas para minimizar todo lo posible los daños humanos, medioambientales y/o materiales que se pudieran producir, así como alertar a la población y entidades locales afectadas a través de sus canales de comunicación.