Los empleados públicos de Castilla y León salen a la calle para exigir subidas salariales: "No basta con parches"

CC.OO., CSIF y UGT se concentran contra el bloqueo a la negociación colectiva del Ministerio de Función Pública Miriam Chacón Ical

El Área Pública de CC.OO., CSIF y UGT ha convocado concentraciones este jueves, 30 de octubre, frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda Castilla y León para exigir "unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más empleo y mejora de las condiciones para más de 180.000 trabajadores de Castilla y León".

Asimismo, reclaman la "necesaria y pendiente reclasificación profesional que el gobierno viene demorando más de 10 años, una reclasificación que ajuste las titulaciones académicas con las categorías profesionales y entre otras se reclasifiquen los técnicos que están infracualificados profesionalmente".

Esta movilización responde, según los sindicatos convocantes, a la "urgente necesidad de defender el Estado de Bienestar, amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos".

Los sindicatos lamentan que se están provocando situaciones "indeseables que se traducen en una mayor respuesta social, tal y como ocurre con la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, así como en el resto de los sectores estratégicos".

Para UGT, CC.OO. y CSIF, así se refleja en la "indignación social ante los fallos sanitarios, el deterioro de las aulas, las catástrofes naturales, los incendios o las dificultades en el acceso a los trámites administrativos", ya que la "respuesta de la sociedad es el mejor termómetro para valorar la calidad y la satisfacción con lo público".

De esta manera, los tres sindicatos han denunciado la "falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la desmotivación" que derivan en "el malestar por parte del conjunto de los usuarios".

Por eso exigen a las administraciones públicas y sus sectores públicos que realicen "cambios profundos para la imprescindible transformación y modernización de los servicios públicos con el fin de revertir lo perdido en las dos últimas décadas".

Al respecto, exigen la reapertura inmediata de la mesa de negociación para garantizar "los incrementos salariales, un incremento y mejora del empleado público y de las condiciones de trabajo de los miles de empleados públicos" de Castilla y León.

Los sindicatos afirman que quieren "recuperar y estabilizar" el empleo público, "dignificándolo" y garantizar la subida salarial en 2025 y recuperar poder adquisitivo con un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo.

"Rediseñar unas administraciones públicas dimensionadas al Estado de Bienestar, accesibles a la ciudadanía, de calidad, que se conviertan en orgullo de las actuales y futuras generaciones del país", añaden.

Para ello, advierten "no basta con parches o con políticas cortoplacistas", sino que se logra "negociando con amplitud de miras y considerando a las organizaciones sindicales como agentes esenciales en la mejora de los servicios públicos".

Las tres organizaciones sindicales ya han anunciado que, en caso de no ser atendidas, continuarán con las movilizaciones y se intensificarán en las próximas semanas si "no hay voluntad de negociación". De hecho, han avisado que no descartan "ninguna acción o medida de presión, incluida la huelga general".

"El futuro de lo público y del Estado de Bienestar están en juego", finalizan.