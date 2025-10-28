Bendodo exige a Sánchez que "cante" en el Senado y carga contra su reforma judicial: "Tiene tics dictatoriales"

El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cante" y explique "todas las irregularidades que le rodean" en la Comisión de Investigación del jueves en el Senado y ha cargado contra la reforma judicial aprobada por el Ejecutivo. "Tiene tics dictatoriales", ha asegurado.

Bendodo, que ha participado en un acto en Burgos con el secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, y la alcaldesa de la capital burgalesa, Cristina Ayala, ha pedido a Sánchez que siga el ejemplo de María Guardiola en Extremadura y adelante las elecciones al no tener los apoyos para aprobar los presupuestos.

Además, ha diferenciado la situación de Extremadura con la de Castilla y León, donde Mañueco acaba de registrar los presupuestos en las Cortes y la legislatura acaba en marzo, ha defendido que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha "asumido sus responsabilidades" y se ha puesto "al frente de la recuperación" tras la dana de hace un año y ha asegurado que no dan los números para una moción de censura contra el presidente del Gobierno.

Un Gobierno "dedicado a destruir"

Bendodo ha asegurado que Sánchez es "un político irresponsable". "Está al final de su escapada, que no sé si la escapada terminó ayer con el anuncio de Junts o si terminará el jueves con su comparecencia en el Senado. Sánchez debería tomar nota y seguir el camino de María Guardiola convocando elecciones, en política hay que ser responsable y coherente", ha afirmado.

El dirigente popular ha recordado que Sánchez fue el que dijo que "no hay un Gobierno más inútil que el que no tiene presupuestos" y le ha pedido "que sea coherente".

"Lleva varios años prorrogando presupuestos y tiene que tomar nota de una política valiente como es María Guardiola que ha asumido su responsabilidad mientras él sigue atrincherado en el sillón de la Moncloa. Haría bien en seguir los pasos de Guardiola, ser responsable y si no tiene los apoyos para aprobar los presupuestos devolverle la voz al pueblo", ha afirmado.

Además, ha asegurado que el Gobierno se dedica "a destruir" y ha apuntado que "no hay nada más peligroso que un ejército en retirada porque se dedica fundamentalmente a destruir". "A eso es a lo que se dedica este Gobierno, a dar patadas, la última a los autónomos y a la independencia judicial esta misma mañana. Mientras Sánchez se arrodilla ante el independentismo Feijóo está con el municipalismo porque sabe que la política más cercana es la política de verdad. Sánchez es más independentista que municipalista", ha subrayado.

El "olor a financiación ilegal"

Bendodo ha recordado que "estamos a escasas horas de que el presidente del Gobierno comparezca en una Comisión de Investigación por corrupción en el Senado" y ha asegurado que "esto no ha pasado antes".

"Mañana van a pasar por el Tribunal Supremo el que fue gerente del PSOE y la secretaria de Ferraz que decía que vinieran a recoger el dinero porque no les cabía en los cajones. A 48 horas de la declaración de Sánchez en el Senado todavía nadie en el PSOE ha aclarado cuánto cobró Sánchez en efectivo del partido, no sé si ser presidente y cobrar en efectivo es compatible", ha afirmado.

Además, ha hecho hincapié en que "esta mañana hemos conocido que el PSOE tuvo al menos un millón de euros en efectivo en la caja fuerte de Ferraz". "Sánchez y la verdad se llevan fatal. Parece que lo que ha entregado el PSOE al Tribunal Supremo suena a operación a la desesperada para intentar justificar como el dinero en billetes entraba en camiones en Ferraz", ha asegurado.

Y ha recordado que "hace dos semanas Sánchez admitió que había cobrado en efectivo pero que no era su costumbre". "Sería bueno que Sánchez aclarara todo ese inmenso olor a financiación ilegal que hay en su partido. Va a tener la oportunidad de contestar a estas preguntas el próximo jueves", ha insistido.

Bendodo ha advertido a Sánchez que "si cree que va al Senado a pasearse se equivoca" y que "el PP le va a preguntar por todo y a fondo y lo va a hacer así porque ya está bien de que Sánchez su partido y su Gobierno se rían de la gente".

"Es la hora de que Sánchez cante y nos explique todas las irregularidades que le rodean. Tiene la obligación de decir la verdad en el Senado así que piense bien qué va a decir porque si falta a la verdad va a salir del Senado arrastrando un delito de falso testimonio y tendrá que explicarlo en un juzgado y si dice la verdad no tiene mejor salida tampoco", ha asegurado, señalando que no van a dejar pasar "ni una" a un Gobierno que está "podrido de corrupción".

La "cacicada judicial"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP ha arremetido también contra la reforma judicial aprobada este martes por el Consejo de Ministros, que ha calificado como una "cacicada judicial" con "tics autoritarios".

"No les bastó con anunciar que le metían la mano en el bolsillo a los autónomos de forma disparatada, hoy la última jugarreta del Gobierno es la reforma judicial para quitarle la instrucción a los jueces y dársela a los fiscales. Esto tiene claramente tics autoritarios, demuestra la desesperación del sanchismo porque se propone a horas de que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo", ha afirmado.

Bendodo ha recordado que "esta cacicada judicial se quiere aprobar cuando la Guardia Civil pisa los talones al PSOE por financiación ilegal, cuando la mujer del presidente está acusada de cinco delitos, cuando el hermano del presidente está a un paso del banquillo y cuando la mano derecha de Sánchez en el partido está en la cárcel".

"Ahora quieren cambiar todo esto para que se deje de investigar y que las investigaciones las dirija quien depende del Gobierno que es la Fiscalía. Suena fatal, suena a régimen dictatorial. Amordazar a la Justicia en este contexto es más propio de regímenes bolivarianos que de democracias europeas", ha insistido.

Bendodo ha exigido al Gobierno "que deje de atropellar los principios básicos y esenciales de la democracia". "Sánchez se ha quedado sin credibilidad, sin palabra y sin apoyos parlamentarios, le ha abandonado todo el mundo, no le queda nada y solo le queda disolver las Cortes y convocar elecciones. La mayoría de investidura que le dio la Presidencia hoy no existe, ni para aprobar los presupuestos ni para aprobar nada. Un Gobierno que no puede sacar adelante ninguna iniciativa en el Congreso es un Gobierno inútil", ha afirmado.

Diferencias entre Mañueco y Guardiola

El dirigente popular ha subrayado las diferencias entre el caso de Extremadura y el de Castilla y León y ha recordado que Mañueco "está presentando los presupuestos en estos momentos".

"Sin presupuestos no se puede gobernar y la presidenta Guardiola le ha devuelto la voz a los ciudadanos porque no consigue sacar las cuentas adelante. Que todo vaya en su orden, en Castilla y León vamos a ver que pasa, Mañueco ya ha conseguido sacar adelante el techo de gasto. La diferencia es que hay una fecha límite que es el mes de marzo y más allá de marzo no se va a ir esta legislatura. Vamos a ver si es capaz de sacar los presupuestos adelante y en función de esto se irá viendo", ha afirmado.

Mazón "asumió responsabilidades"

Bendodo ha mostrado también su respaldo al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y ha asegurado que "asumió responsabilidades" tras la dana de hace un año mientras que el Gobierno de España "no lo hizo".

"El presidente Mazón adquirió un compromiso no solo con el PP sino con la sociedad valenciana que es liderar la recuperación después de la dana. Asumió responsabilidades, pidió disculpas, hubo dimisiones y se puso al frente de la recuperación y ahora mismo no hay nada más urgente que seguir trabajando para recuperar la normalidad", ha afirmado.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal ha hecho hincapié en que "cuando uno comete errores hay que reconocerlos y Mazón asumió responsabilidades" mientras que "en el Gobierno de Sánchez nadie asume responsabilidades". "Sánchez dijo la indecente frase de: si necesitan ayuda que la pidan, eso no lo puede decir un presidente del Gobierno", ha asegurado.

Y ha insistido en que Mazón "ha dado muchas explicaciones". "Otros no, otros ni pío. ¿Cuánto hace que Pedro Sánchez no va por allí? Porque la última vez que estuvo salió escaldado de Paiporta", ha señalado.

Sin votos para una moción

Bendodo se ha pronunciado también sobre la ruptura del Gobierno con Junts y una hipotética moción de censura para la que, ha asegurado, "no dan los votos".

"El sanchismo le ha generado tantos problemas a España y a los españoles que en el PP no tenemos ni un minuto que perder en seguir construyendo la alternativa. Estamos centrados en nuestro plan de inmigración, de autónomos, de regeneración institucional, en potenciar el municipalismo y estamos aportando propuestas y soluciones para cuando Feijóo llegue al Gobierno. Las cuitas y los líos de los socios lo leemos y lo vemos pero no le prestamos más atención", ha afirmado.

Además, ha recordado que Junts ya presentó una cuestión de confianza "y la retiró en el último minuto". "Se dan las circunstancias para una moción pero los votos no, porque Junts ha dicho que rompe con el Gobierno pero no ha dicho que apoyaría ninguna moción. No entraremos en ese juego y nos seguiremos dedicando a la construcción de la alternativa que es lo que quieren los españoles", ha zanjado.