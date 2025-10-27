“Querido amigo”, la frase del Club de los 60 que no gusta al Procurador del Común por “exceso de familiaridad”

Gente haciendo cola a las puertas de las oficinas del Club de los 60 ICAL

Seguro que ha recibido alguna vez una carta con un encabezado con “querido amigo o amiga”. Incluso cualquier tipo de notificación tipo email o mensaje. Pues bien, al Procurador del Común de Castilla y León no le gustan estos formalismos.

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana López, ha emitido una resolución dirigida a la Consejería de la Presidencia y, específicamente, a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, instándola a evitar el uso de un lenguaje que pueda interpretarse como paternalista o excesivamente familiar en sus comunicaciones.

En concreto con las personas mayores adheridas al ‘Club de los 60’. La resolución es el resultado de una queja que manifestaba la disconformidad con la expresión "Querido/a amigo/a" utilizada por la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en las cartas que acompañan la tarjeta del Club de los 60.

Según la queja, este lenguaje manifestaba un "exceso de familiaridad no ajustado a una comunicación fundamentada en el trato desde el respeto".

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades había defendido el uso de esta expresión como una forma de seguir en palabras textuales como "un uso social de la cordialidad que se hace con la intención de mantener un trato cercano".

No obstante, el Procurador del Común argumenta que, si bien la cordialidad es apreciada, un exceso de familiaridad puede "confundirse con paternalismo" y, lo que es más grave, ser tomado como una "discriminación por edad", lo que se conoce como edadismo.

Edadismo

El organismo autonómico señala que esta supuesta familiaridad y amabilidad puede "ocultar una aparente familiaridad y amabilidad, simplificando la profunda y plural realidad de las personas".

Además, destaca la existencia de "numerosa evidencia científica que muestra que el lenguaje edadista hacia las personas mayores tiene consecuencias negativas en su bienestar emocional y social", pudiendo el uso de términos infantilizantes generar "sentimientos de inferioridad y disminuir su autoestima".

El Procurador del Común concluye que el lenguaje que se usa en la carta, aunque con la intención de "fomentar la cercanía con el ciudadano", ha podido producir "malestar entre algunos de sus destinatarios".

Por ello, urge a "desterrar la utilización de diminutivos o términos excesivamente familiares que puedan generar malestar en determinados colectivos de la ciudadanía".

La Junta de Castilla y León, a través del órgano competente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tiene ahora un plazo de dos meses para comunicar "de forma motivada la aceptación o no aceptación" de la resolución.