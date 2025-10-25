El PP recibe a Sánchez con un vídeo para quedarse en CyL y no volver a La Moncloa: "Es el mejor lugar para vivir"

El Partido Popular de Castilla y León ha publicado en la mañana de este sábado, 25 de octubre, un vídeo con motivo de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a León.

Sánchez visitará la ciudad leonesa para participar en un acto del partido y los “populares” han invitado al líder socialista a “quedarse en Castilla y León y no volver a La Moncloa”.

En el vídeo que les adjuntamos se puede ver a dos jóvenes que pegan un cartel sobre otro en el que se puede leer: “Sánchez, quédate. Aguanta en La Moncloa” antes de ser cambiado por otro.

En el nuevo, que conserva la cabecera de “Sánchez, quédate”, se le pide al presidente del Gobierno que deje La Moncloa ya que “no vas a encontrar un lugar mejor para vivir que Castilla y León”.

En el mismo vídeo, de 47 segundos de duración, se pueden leer referencias que hacen alusión a alguna de las medidas de la Junta.

Entre ellas, la ayuda de 300 euros a los autónomos para pagar la cuota, el bono de nacimiento de hasta 5.000 euros, o la bonificación de los peajes de las autopistas, además de un “80 por ciento más de inversión para facilitar el acceso a la vivienda”.

A su vez, en el cartel también se puede leer: “Quedarse es futuro si gobierna el PP… Sánchez, ya que vienes… No vuelvas. Deja ya La Moncloa...”