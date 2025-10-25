Alba, la pequeña osezna sin madre vuelve a su vida de siempre en una zona poco poblada y con mucho alimento

La osezna Alba ha sido reintroducida al medio natural después de su adaptación, los últimos tres meses, en el recinto de aclimatación de osos pardos de la Junta de Castilla y León en Valsemana, León.

Agentes medioambientales, celadores de medio ambiente de la Junta de Castilla y León y Asturias y técnicos han procedido a la liberación del ejemplar a un hábitat adecuado de la Cordillera para su desarrollo después de completar el periodo de aclimatación.

Una osezna que fue rescatada por Agentes del Medio Natural en Terverga, en abril, y ha pasado seis meses en los centros de recuperación del Gobierno de Cantabria en Villaescusa, y de la Junta de Castilla y León en Valsemana.

En una actuación desarrollada entre personal técnico y de campo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, se ha liberado hoy a la cría de oso pardo cantábrico Alba en un hábitat propicio para su desarrollo: una zona poco poblada y con abundante alimento.

El esbardo presenta condiciones favorables para su reintroducción en el medio natural tras seis meses de recuperación, primero, en el centro de recuperación de animales silvestres del Gobierno de Cantabria en Villaescusa y, posteriormente, en el recinto de aclimatación de osos pardos de la Junta de Castilla y León en Valsemana.

Los agentes del Medio Natural rescataron a la osezna en Teverga el pasado mes de abril, tras constatar que no tenía posibilidad de reencontrarse con su madre en condiciones de seguridad. Bautizada como Alba, su hallazgo se enmarca en el programa de seguimiento de osas con cría que realiza el Principado.

Tras una primera revisión en una clínica veterinaria de Oviedo, en la que se constató la ausencia de heridas o patologías, el animal, de 2,1 kilos de peso, fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Villaescusa, gestionado por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Tres meses después, el 24 de julio, la osezna llegó al recinto de aclimatación de osos pardos ubicado en el monte de Valsemana, en León. En ese equipamiento, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, ha permanecido tres meses, hasta completar su aclimatación al medio natural. En este periodo, la osezna ha aprendido a desarrollar sus capacidades de supervivencia, vigilada en todo momento por cámaras de seguimiento.

Con este ejemplar son seis ya los oseznos que han utilizado las instalaciones de aclimatación de osos pardos de la Junta de Castilla y León desde el año 2019, cuando se adecuaron estos recintos para poder albergar en semilibertad ejemplares de oso pardo en una fase previa a su liberación. Primero fue Saba, en 2019; a continuación, Éndriga, en 2020; el osezno Martín, procedente de la localidad leonesa de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, en 2022; Cova, otra osezna asturiana, y Barniedo, osezno leónes, ambos en 2024 fueron los últimos en llegar a Valsemana, hasta la llegada de la osezna Alba en julio de este año y que ha permanecido en los últimos tres meses.

Fruto de esta colaboración iniciada en 2019, durante el pasado año 2024 se pudo confirmar la reproducción en la vertiente asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa de la osa Saba, lo que demuestra y fortalece la colaboración entre las tres comunidades autónomas en favor de la conservación y recuperación de las poblaciones de oso pardo en la cordillera Cantábrica.