Listas de espera en Castilla y León: 87 días para ser operado, 64 para un TAC y 49 para una mamografía

La Sanidad pública de Castilla y León ha logrado reducir de forma notable los tiempos de espera para una intervención quirúrgica.

Según el último balance trimestral de listas de espera, publicado por la Junta en el Portal de Salud, la demora media estructural se situó a 30 de septiembre de 2025 en 87 días, el mejor registro desde 2021. Esta cifra supone 57 días menos que los 144 contabilizados en diciembre de aquel año.

El informe refleja también que ocho hospitales del Sacyl presentan demoras inferiores a la media autonómica, con seis de ellos en torno o por debajo de los 60 días, lo que evidencia una mejora generalizada en el conjunto del sistema.

En total, el número de pacientes en lista de espera quirúrgica estructural se ha reducido a 27.179, frente a los 42.574 registrados en marzo de 2022, lo que representa una caída del 36,2 %, equivalente a 15.395 pacientes menos desde el inicio de la legislatura.

La Consejería de Sanidad destaca además que estos resultados se logran pese a la habitual reducción de actividad durante los meses de verano.

El descenso se atribuye, en gran medida, al plan de choque puesto en marcha en 2022, basado en el uso más eficiente de los recursos propios y, cuando ha sido necesario, en el refuerzo con medios adicionales, manteniendo en todo momento la garantía de calidad asistencial.

Especialidades

Por especialidades, Traumatología concentra el mayor volumen de pacientes pendientes de intervención, con 8.665 personas, seguida de Cirugía General y Digestivo (4.625) y Oftalmología (4.556). En el extremo opuesto se sitúan Cirugía Cardíaca, con 144 pacientes, y Cirugía Torácica, con 133.

En cuanto a los diagnósticos concretos, las cataratas encabezan la lista con 3.475 pacientes en espera, seguidas por la artrosis de rodilla (1.465), la hernia inguinal (1.278) y las deformaciones adquiridas en dedos de manos y pies (1.020).

Por criterios de prioridad, el balance destaca que en el nivel 1, correspondiente a pacientes que deben ser intervenidos antes de 30 días, no hay ningún caso que supere ese plazo, con una demora media de 10 días para los 910 pacientes registrados.

En prioridad 2, con un plazo máximo recomendado de 90 días, se contabilizan 4.237 pacientes, con una demora media de 75 días. En el nivel 3, de hasta 180 días, figuran 22.032 personas, que esperan una media de 92 días.

En el ámbito de las consultas externas hospitalarias, la espera media estructural a finales de septiembre se situó en 101 días, con un total de 184.204 consultas pendientes en los hospitales de Sacyl.

Respecto a las pruebas diagnósticas, el balance refleja 2.686 TAC pendientes, 6.252 resonancias magnéticas, 7.393 ecografías y 405 mamografías. Las demoras medias para cada técnica son de 64 días en TAC, 97 en resonancia magnética, 103 en ecografía y 49 en mamografía.

Estos resultados confirman la tendencia descendente de las listas de espera en la comunidad y consolidan el avance del sistema público hacia tiempos más razonables de atención quirúrgica y diagnóstica.