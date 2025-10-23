Muere a los 50 años José María Ayala, delegado de ABC en CyL, tras una grave enfermedad: "Profesional honesto y amable"

El periodismo de Castilla y León está de luto por el fallecimiento de José María Ayala, delegado de ABC en la Comunidad.

Ha muerto con tan solo 50 años de edad tras padecer una “grave enfermedad” diagnosticada hace apenas dos meses. Su medio, ABC, ha confirmado la triste noticia y ha destacado su compromiso profesional, recordando que Ayala continuó trabajando al frente de la Delegación hasta el último momento.

Licenciado en Ciencias de la Información (1998) y en Publicidad (2000) por la Universidad del País Vasco, José María Ayala dedicó toda su carrera profesional al diario ABC, al que se incorporó en 1998 en la Delegación de Castilla y León.

A lo largo de más de dos décadas, pasó por la sección de Deportes, coordinó la red de corresponsales provinciales y fue responsable del área de Economía. En enero de 2020 fue nombrado delegado de ABC en Castilla y León, en sustitución de José Luis Martín.

La noticia de su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en el ámbito periodístico y político de la Comunidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su pesar a través de las redes sociales: “Me duele profundamente la pérdida de José María Ayala. Un gran profesional y una persona excepcional, honesta y amable, que deja una huella imborrable en quienes tuvimos la suerte de conocerlo. Demasiado joven para irse. Todo mi cariño a su familia y a sus compañeros de @abc_es. Hoy el periodismo está de luto”.

Al igual que Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid: "Gran periodista lleno de humanidad y sensibilidad, gran persona. Un abrazo en estos tristes momentos para sus allegados y para la gran familia de @abc_es".

El alcalde de León, José Antonio Diez, también ha lamentado su muerte: "Hace poco más de un mes pude dar un paseo con él por León, esa ciudad que tanto le gustaba y por la que tanto se preocupaba. No creí que fuera el último. Te echaremos de menos Ayala. Que la tierra te sea leve"

Numerosos compañeros de profesión y trabajadores del periódico han mostrado también su tristeza y admiración por Ayala, recordando su cercanía, su rigor profesional y su pasión por el periodismo.

Su legado queda grabado en la historia del periodismo de Castilla y León, que hoy pierde a una de sus firmas más respetadas.