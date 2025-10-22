CSIF exige a la Junta que no apruebe un decreto sobre el operativo de incendios "sin negociar" y amenaza con huelga

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a la Junta a no cerrar en falso el plan de medidas de mejoras del operativo de incendios forestales.

Asimismo, pide no llevar al Consejo de Gobierno, que se celebrará este jueves, un proyecto de decreto-ley que "no se ha negociado y que cuenta con un rechazo frontal de toda la representación de los trabajadores".

CSIF insiste al consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, que aproveche una "última oportunidad" de alcanzar un acuerdo y anuncia que celebrará asambleas para valorar una posible huelga.

"Los bomberos forestales y los agentes medioambientales todavía no han olvidado lo sufrido el pasado mes de agosto", lamentan.

El responsable del sector de la Administración General de la Junta de CSIF en Castilla y León, Agustín Argulo, asegura que el proceso de diálogo y negociación que se estaba produciendo cuando "se desmontaba el operativo ha sido un despropósito".

Explica que las posteriores reuniones de octubre se han llevado a cabo "con precipitación" y que los sindicatos no han tenido la documentación "a tiempo", ni tampoco "se han valorado las alegaciones".

"Todo parecer ser un plan ya preestablecido para simular un diálogo y una negociación que no ha sido real, con el fin de imponer unos criterios y vender a la ciudadanía que la Junta va a transformar un modelo de operativo que se mostró incapaz de gestionar los incendios en verano", lamenta el sindicato CSIF.

De esta forma, avisan de que iniciarán contactos con todas las fuerzas políticas para "mostrarles los efectos negativos" de este decreto-ley. "CSIF sigue en disposición de mejorar el operativo, pero negociar no es imponer. El consejero de Presidencia forzará la huelga si no rectifica", advierten.