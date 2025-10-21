El PP denuncia que Pollán utiliza las Cortes para favorecer al PSOE: “Uno torpedea CyL y el otro le brinda la coartada”

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, durante la reunión de la Mesa de las Cortes de Castilla y León R. Cacho ICAL

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha acusado este martes al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), de “utilización partidista e irresponsable” de la Mesa del Parlamento autonómico.

Lo hace tras su decisión de devolver el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026 a la Junta, en una decisión tomada por la pinza Vox-PSOE y con el rechazo del PP.

Según los populares, Pollán habría pactado con el PSOE el retraso del inicio del debate presupuestario, bloqueando así el normal funcionamiento de la Cámara.

El vicepresidente primero de las Cortes, Francisco Vázquez, ha calificado de “inaudita” la actuación de Pollán, recordando que el presidente de la Cámara se abstuvo en la votación del presupuesto de su propia institución, facilitando con ello el rechazo de la Sección 20 al sumar su abstención al voto negativo del PSOE.

“Por primera vez en la historia de la Comunidad, se convoca una Mesa de las Cortes en martes solo para forzar un titular político. Una maniobra electoralista, coordinada entre PSOE y Vox, que bloquea el normal funcionamiento de la Cámara”, afirma Vázquez.

El dirigente popular ha adelantado que su grupo presentará un escrito formal para dejar constancia de lo que consideran una actuación “claramente partidista”.

Asimismo, ha defendido que la Junta ha cumplido “escrupulosamente” con el artículo 89 del Estatuto de Autonomía y con la disposición adicional segunda de la Ley de Hacienda.

“En cambio, el presidente de las Cortes ha actuado al margen de toda lógica institucional, sin hablar con las instituciones propias, ni facilitar la elaboración conjunta del presupuesto ni acometer esta tarea en tiempo y forma”, añadió.

Sección 20

Vázquez subraya además que el borrador de la Sección 20 ya figuraba en el proyecto remitido por la Junta, elaborado con los documentos enviados desde la propia Presidencia de las Cortes.

“¿Qué sentido tiene que el propio presidente presente un presupuesto y luego se abstenga para hacerlo caer? No hay voluntad de mejora, solo voluntad de obstrucción”, lamenta.

Desde el Grupo Popular apuntan, además, que esta actuación se enmarca en lo que denominan la “pinza político-parlamentaria” que PSOE y Vox mantienen desde hace más de un año en las Cortes.

“Ahora ya no solo votan juntos en Pleno, también lo hacen en la Mesa. A Vox no le importa torpedear el funcionamiento de la Comunidad con tal de atacar al Partido Popular, y el PSOE está encantado de brindarle esa coartada”, concluyeron fuentes del GPP.