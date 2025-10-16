Podemos acude al CGPJ por el "candado informativo" de la oficina de comunicación del TSJCyL a la 'trama eólica'

"Sin un derecho a la información libre, el derecho a votar no funciona". Con esta reivindicación, el coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha anunciado este jueves que han presentado una queja contra la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el "candado informativo" al juicio oral de la 'trama eólica'.

Para Llamas, el "mayor escándalo de corrupción de la historia de Castilla y León" merece que sea retransmitido vía streaming de forma pública para todos los ciudadanos en el canal de YouTube del TSJCyL y ha alegado que "no existe ninguna razón" para que no sea así. Ahora bien, cabe resaltar que cualquier ciudadano puede acudir a las sesiones del juicio oral de forma presencial.

Además, ha criticado que desde la oficina de comunicación no se haya emitido ninguna nota de prensa desde que empezaran las sesiones del juicio oral y ha calificado de "tratamiento silencioso" el proceder de la misma.

Achaca las razones a un "pacto de silencio" sobre la corrupción de Castilla y León, donde "no sucede solo por un partido político", sino que hay "entramados de poder que trascienden a ese partido y también están incrustados en las distintas administraciones, instituciones y también el poder económico y poder judicial".

"Creemos que hay que romper esos candados y es evidente que si no hacemos cosas distintas se va a perpetuar el régimen del PP en Castilla y León", ha resaltado.

El coordinador de Podemos ha considerado "fundamental" que haya "transparencia" porque si la ciudadanía "tiene conciencia de lo que está pasando, su derecho a votar será mucho más informado".

Asimismo, ha avanzado que presentarán también una petición para que RTVCyL, "subvencionada en su totalidad con dinero público", retransmita las sesiones del juicio oral.

"No hay ninguna razón para que se oculte el mayor escándalo de corrupción del PP de la historia de Castilla y León", ha insistido.

En este sentido, ha defendido el papel de su partido, donde "no nos limitamos a quejarnos, no nos quedamos en la denuncia, sino que también hacemos".

Llamas ha recordado que la 'trama eólica' afecta a exaltos cargos del PP en la Junta de Castilla y León que durante 15 años se beneficiaron presuntamente de "mordidas por importes de 75 millones de euros".

Ahora, las acusaciones, según ha destacado el coordinador de Podemos Castilla y León, traducen estos hechos en la petición de más de 600 millones de euros en multas y 138 años de penas de prisión para los implicados, entre los que también hay empresarios de compañías "amigas".

Un caso que "revela el modus operandi del PP en Castilla y León" y que es el "mismo mecanismo de funcionamiento del 'caso de la Perla' donde ya hay sentencia condenatoria, de la 'trama Gürtel', de la 'trama Púnica', de la 'trama Enredadera' y de las quiebras de las cajas de ahorro en la Comunidad", según Llamas.

En este contexto, ha apuntado que la "ineficacia del Gobierno y la debilidad económica" de la Comunidad se explican "por esa corrupción sistémica en Castilla y León" para "enriquecer a empresas amigas".