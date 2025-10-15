La Mesa de las Cortes no aprueba sus cuentas y deja en el aire una sección de los presupuestos autonómicos

La Mesa de las Cortes no ha aprobado este miércoles sus presupuestos y los de las instituciones propias -Procurador del Común, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social- para 2026, lo que ha dejado en el aire la sección 20 del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad que se refiere al Legislativo y a otros órganos.

La vicepresidenta segunda, la socialista Ana Sánchez, según ha informado Ical, ha votado en contra de la sección 20 al entender que la Junta no había respetado la autonomía del Poder Legislativo al incorporar el presupuesto de las Cortes a su proyecto de ley sin que antes se hubiera aprobado por la Mesa.

De la misma forma, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), junto a la secretaria Fátima Pinacho, se han abstenido en la votación, al igual que el vicepresidente primero, el popular Francisco Vázquez, y la secretaria Rosa María Esteban Ayuso, que han afeado la falta de diligencia de la Mesa de las Cortes por no haber tratado su propio presupuesto con anterioridad a las cuentas presentadas por el Gobierno autonómico.

Los populares han asegurado que su voto se debe a que el presidente de las Cortes no ha hecho "los deberes" porque hasta la primera semana de octubre no ha presentado una propuesta y, además, consideraron que no ha habido "diálogo" con los titulares de las instituciones propias para diseñar las cuentas.

Con ello, la Mesa, donde PP y Vox suman mayoría, no ha aprobado sus cuentas, un paso que normalmente se produce con anterioridad a la presentación del proyecto de presupuestos para el siguiente año, ya que la Junta incorpora a su ley las cuentas que le remiten desde las Cortes.

Previamente, la Mesa ha tenido que debatir sobre el incremento del presupuesto del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León y la Autoridad Independiente en materia de corrupción, ante el desacuerdo de Ana Sánchez, a lo que se unieron los dirigentes de Vox.

También se ha cuestionado la conveniencia de las partidas de promoción y publicidad, así como las subvenciones a las organizaciones sindicales, que se han mantenido por acuerdo de PSOE y PP.

Finalmente, la Mesa ha afrontado la votación de la conocida como sección 20, de acuerdo a la estructura del proyecto de presupuestos, que no recibió el visto bueno del parlamento, lo que es la primera vez que ocurre. De esta forma no se ha tratado el acuerdo del límite de gasto no financiero para 2026, que en principio se abordará en la reunión de mañana que ordenará el próximo pleno, previsto para los días 21 y 22 de octubre.