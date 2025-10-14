El exjefe de Industria en Soria asegura que desconocía la imposición de socios locales hasta la querella de la Fiscalía

Imagen de archivo del pasado 15 de septiembre, día que arrancó el macrojuicio por la 'trama eólica' R. Valtero Ical

No fue hasta la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción cuando el exjefe del Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León en Soria Gabriel Ángel Jiménez Martínez se enteró de que la presencia de socios locales en los proyectos de parques eólicos fuese una condición obligatoria impuesta por la Consejería de Economía.

Así lo ha manifestado este martes Jiménez Martínez en la Audiencia de Valladolid, donde ha declarado como testigo por el caso de la 'trama eólica' que afecta a presuntas irregularidades y mordidas en la adjudicación de proyectos de parques eólicos en la Comunidad en las que se obligaba la presencia de socios locales para su tramitación, con el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, como principal acusado.

El exjefe del Servicio Territorial de Industria en Soria entre 1995 y 2011, que ha declarado por videoconferencia, aseguró, no obstante, que nunca recibió órdenes directas del propio Delgado.

En este sentido, ha admitido que a su juicio procedía la instrucción 2/2004 por la que la autorización definitiva de los parques se hiciera por avocación, siendo Delgado el responsable por aquel entonces como viceconsejero, ante el elevado número de solicitudes que se presentaron precisamente aquel año, entre 300 y 400 en Soria.

A Martínez Jiménez, que ha sido el segundo testigo en declarar este martes, le ha seguido la declaración de Arturo San Emeterio Puertas, que creó una pequeña empresa junto a Rafael Delgado para impulsar un periódico digital deportivo centrado en el deporte base escolar.

Bajo el nombre de 'Ídolos Sport', el medio de comunicación nació fruto de la afición del testigo por el baloncesto, deporte al que entrenaba a niños pequeños. Fue precisamente este desempeño como entrenador lo que le unió al exviceconsejero, cuyos hijos estaban en el mismo club donde entrenaba San Emeterio.

El testigo ha garantizado al fiscal que no conocía que la empresa hubiera recibido hasta tres donativos de entre 21.000 y 24.000 euros, ya que él se limitaba al contenido del diario y no tenía potestad sobre las cuentas bancarias.

De la misma forma, también ha apuntado que Jesús Rodríguez Recio, también acusado en la 'trama eólica', fue el encargado de abonar las facturas y todo lo relativo a la fiscalidad.

Por otro lado, el exvicepresidente segundo de Preneal, Héctor García Rodríguez, ha desvelado que la Junta les aconsejó directamente que tuvieran socios locales a la hora de desarrollar los múltiples parques eólicos que pretendían impulsar en Castilla y León, remitiéndoles a que se dirigieran a Iberdrola.

Una circunstancia que el exdirectivo de la empresa energética continuó con negociaciones sin acuerdo con Iberdrola, ya que esta quería que les regalaran "la mitad de las acciones" de los parques "sin nada a cambio". Tras ello, se dirigieron a Collosa, empresa con la que sí que llegaron a acuerdos.

De la misma forma, ha precisado que esta práctica de contar con socios locales también es común en otras comunidades autónomas e incluso ha asegurado que en Galicia no les dejaron impulsar ningún proyecto "porque no éramos gallegos".

El último de los testigos en sentarse ante la Audiencia Provincial de Valladolid en la sesión de hoy ha sido el exdirectivo de Red Eléctrica Española entre 1988 y 2016, Luis Imaz Monforte, que se encargaba de gestionar los accesos y conexiones de los nuevos parques que entraban en funcionamiento.

Ha recordado, tras preguntarle el abogado de Delgado, que en 2008 el exconsejero de Economía Tomás Villanueva, hoy fallecido, se reunió con el presidente de Red Eléctrica para actualizar el listado de parques eólicos en Castilla y León.

El exdirectivo ha explicado que el mecanismo de tramitación que utilizaba entonces la Junta de Castilla y León era parecido al de otras autonomías y que cada seis meses su departamento se reunía con los responsables de la Dirección General de Minas del Ejecutivo regional.

Unos encuentros cuyo objetivo era coordinar el número de proyectos con la capacidad de evacuación de los nudos de la red. Además, ha asegurado que no mantuvo reunión alguna con el principal acusado en la mayor presunta trama de corrupción en la historia de Castilla y León.

Imaz Monforte ha resaltado que hasta 2007 las comunidades tenían la oportunidad de autorizar parques eólicos sin que estuviera formalizado el permiso de conexión de Red Eléctrica, pero que esto cambió a partir de entonces a raíz de una norma que establecía la obligatoriedad de dicho permiso.