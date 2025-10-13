IU llama a secundar la huelga por Palestina en Castilla y León: "Gritaremos desde los centros de trabajo contra un genocidio"

Izquierda Unida llama a secundar en Castilla y León la huelga general convocada por sindicatos y organizaciones propalestinas para el próximo 15 de octubre.

La organización anima a participar en los paros de dos horas en cada jornada laboral y, "allá donde se den las condiciones", en paros mayores para movilizar al máximo número de trabajadores.

Juan Gascón, candidato a la presidencia de la Junta por IU, ha anunciado que participará en la huelga y donará el descuento de su salario a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Además, asistirá a la manifestación convocada por la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid a las 19.30 horas en la plaza de Fuente Dorada.

Desde Izquierda Unida, han animado a los ciudadanos a sumarse a las manifestaciones previstas a las 11 horas en las entradas de los ayuntamientos de diversas localidades de Castilla y León. La organización subraya que el objetivo es concienciar sobre "el respeto a los derechos humanos del pueblo palestino".

Gascón ha remarcado que la educación debe ser también "construcción de ciudadanía crítica que lucha contra la imposición de la guerra como fórmula de solución de conflictos".

El coordinador de IU en Castilla y León y profesor en el CIFP Camino de la Miranda de Palencia ha defendido que esta jornada servirá para promover la paz y la solidaridad en los centros educativos.

Izquierda Unida ha participado previamente en otras acciones de apoyo al pueblo palestino, como las protestas durante el paso de la Vuelta Ciclista España por varias localidades.

"Gritaremos desde los centros de trabajo contra un genocidio perpetrado de manera planificada", ha declarado Gascón. "Como profesor, luchar por una paz justa para Palestina desde todos los ámbitos me parece un gran objetivo para enseñar al alumnado", ha finalizado.