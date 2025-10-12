La Junta declara el peligro medio de incendios forestales hasta el 31 de octubre en todo Castilla y León

Este 12 de octubre la Junta de Castilla y León ha dado por finalizada la época de peligro alto de incendios forestales en la comunidad y la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado el peligro medio de incendios desde este lunes hasta el próximo 31 de octubre en las nueve provincias de la región.

Esto, teniendo en cuenta que, aunque las condiciones de peligro de incendios forestales han cambiado con el descenso de las temperaturas nocturnas y la mayor humedad relativa, la meteorología actual y la que se espera para los próximos días, sobre todo en las horas centrales del día, continúan siendo de peligro de incendio.

En este sentido, la Junta explica que no se esperan precipitaciones importantes y que las temperaturas siguen siendo altas y se espera que continúen por encima de la media esperada para estas fechas.

Con ello, desde la Consejería recuerdan que esta nueva declaración implica que se continúa con un importante despliegue de medios para atajar cualquier conato que se produzca.

Además, se va a asignar personal de guardia, tanto de agentes medioambientales como de técnicos especialistas en extinción, se van a mantener cuadrillas helitransportadas en todas las bases, y todas las autobombas y las cuadrillas nocturnas van a estar de servicio.

También van a continuar activadas la mayoría de las cuadrillas terrestres y de los retenes de maquinaria.

Asimismo, explican que junto a la declaración entran en vigor las medidas preventivas específicas para esta época de peligro.

De este modo, queda prohibido quemar rastrojos, hacer hogueras y fogatas, encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras y tirar fósforos, colillas o cualquier material en ignición al suelo en el monte y a menos de 400 metros de este.

También quemar basureros, vertederos o cualquier acumulación de residuos de cualquier tipo al aire libre, y arrojar desechos o residuos que con el tiempo puedan resultar combustibles o susceptibles de provocar combustión, fuera de los contenedores de basura.

Tampoco está permitido aparcar vehículos en los caminos, pistas forestales y cortafuegos, de modo que supongan un impedimento al paso de los vehículos del operativo de lucha contra los incendios forestales, mientras que el lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego sigue requiriendo la correspondiente autorización.

La Junta informa de que no se van a dar autorizaciones de quema de vegetación y restos vegetales, ni se puede quemar mediante comunicación en este periodo, pero que ya no va a haber restricciones específicas para las labores agrícolas.

Con todo ello, añade que la información actualizada sobre las limitaciones existentes para el uso del fuego se puede consultar en la app Incendios Forestales Castilla y León, y confía en que la población siga extremando la prudencia en sus actividades para evitar posibles fuegos.