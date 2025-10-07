El PP lleva al Congreso mejorar el transporte para CyL: "Sánchez y Puente llaman movilidad sostenible a los recortes"

El diputado abulense y portavoz del PP en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, Héctor Palencia, en una rueda de prensa

El diputado nacional y portavoz de Transportes del PP, Héctor Palencia, afirma que la situación en Castilla y León es “grave”, ya que “en muchos pueblos, los vecinos han visto cómo el transporte para ir en autobús a Madrid, Galicia, País Vasco o Aragón va a desaparecer”.

El Partido Popular ha conseguido que mañana miércoles el Congreso de los Diputados someta a votación una serie de mejoras en materia de transporte incluidas en la Ley de Movilidad Sostenible.

La propuesta, impulsada por el Grupo Popular, busca garantizar un acceso equitativo a los servicios de transporte en todo el territorio nacional y tiene una especial incidencia en Castilla y León, donde el deterioro de las conexiones preocupa cada vez más a los vecinos.

Según el diputado nacional y portavoz de Transportes del PP, Héctor Palencia, la situación en la comunidad es “grave”, ya que “en muchos pueblos, los vecinos han visto cómo el transporte para ir en autobús a Madrid, Galicia, País Vasco o Aragón va a desaparecer”.

Palencia denuncia que “los castellanos y leoneses tenemos cada vez peores servicios de transporte del Gobierno de España, porque los trenes llegan tarde permanentemente, cada vez hay menos oferta de vuelos, o directamente no existen conexiones dignas en algunas provincias”.

El diputado popular subraya que esta situación “tiene un impacto directo en la vida diaria: mayores que ya no pueden desplazarse sin ayuda, estudiantes que tardan horas en volver a casa o familias que viven pendientes de un servicio que el Gobierno amenaza con recortar”.

“Hay un engaño manifiesto”, asegura el Portavoz de Transportes del GPP: "Sánchez y Puente llaman movilidad sostenible a lo que en realidad son recortes disfrazados de modernidad".

Por eso el PP plantea blindar las paradas del autobús rural para que ningún pueblo pierda su conexión directa, mejorar la calidad del tren con un plan de puntualidad y mantenimiento, y poner en marcha un plan de incentivos para los aeropuertos de Castilla y León.

Ante este escenario, el PP ha impulsado una iniciativa parlamentaria que pretende “proteger el derecho de los castellanos y leoneses a moverse, trabajar, estudiar y mantener sus vínculos con otros territorios”, en palabras de Palencia.

El portavoz de Transportes acusa al Ejecutivo de “vender como movilidad sostenible lo que en realidad son recortes disfrazados de modernidad”.

Por ello, el PP plantea medidas concretas como blindar las paradas de autobús rural para evitar que ningún pueblo pierda su conexión directa, mejorar la puntualidad y el mantenimiento del tren, y poner en marcha un plan de incentivos para los aeropuertos de Castilla y León.

Además, la propuesta incluye la creación de un plan de convergencia territorial, que establezca por ley unas condiciones mínimas de transporte público en todas las provincias y evite que “la brecha entre territorios siga creciendo”.

“No podemos hablar de transporte sostenible sin antes garantizar el derecho a un transporte público de calidad y universal. Castilla y León no pide privilegios, pide igualdad y libertad”, recalcó Palencia.

Finalmente, el diputado popular instó a los parlamentarios del PSOE de Castilla y León a “votar a favor de las propuestas del PP y dejar de ser colaboradores necesarios de los recortes de Pedro Sánchez y Óscar Puente”.

También apeló a Vox, pidiéndoles que “decidan si vuelven a hacer pinza con el PSOE o se ponen del lado de los castellanos y leoneses”.