Blanco acusa al PSOE de buscar la "confrontación para tapar su incompetencia": "Lo hemos visto con las pulseras"

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha cargado este domingo contra el PSOE por buscar "la confrontación permanente para tapar su incompetencia". "Lo estamos viendo estos días con las pulseras", ha resaltado la número dos del Ejecutivo regional.

Así lo ha manifestado esta mañana en Zamora durante la 40 Marcha Asprosub, en relación a las declaraciones de Ana Redondo en las que aseguró que las críticas por los fallos de las pulseras antimaltrato es porque "las del Ministerio de Igualdad somos incómodas". Frente a ello, Blanco ha que está la Junta "trabajando en el día a día".

Blanco ha lamentado que las pulseras antimaltrato que "tenían que proteger a las mujeres víctimas de violencia machista han fallado" y ha criticado a la ministra de Igualdad y presidenta del PSOE de Castilla y León, Ana Redondo, por decir que se trata de "disfunciones", pero "lo que están haciendo es crear una mayor inseguridad", según ha puntualizado la vicepresidenta.

Bajo este contexto, ha insistido en que la Junta está "para trabajar, para acompañar, para participar". "Como hemos estado siempre y teniendo muy claro donde tenemos que estar", ha añadido.

En este sentido, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado el apoyo del Gobierno autonómico a las asociaciones, "participando con la gente de Zamora, en el día a día, escuchando sus demandas, colaborando con ellos y visibilizando también la tarea que hacen".

Un trabajo "conjunto" que justifica la estadística que sitúa a los servicios sociales de Castilla y León como "líderes a nivel nacional". Blanco ha asegurado que es por esa colaboración con las asociaciones del Tercer Sector y las entidades locales, sumado a una estrategia de la Junta de pensar "siempre en las personas de la Comunidad".

"Pensando en atenderlas, cuidarlas, pensando también en buscar empleo. En el fondo, generando oportunidades", ha zanjado la vicepresidenta.