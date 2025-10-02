Sira Rego exige la expulsión de la misión diplomática israelí en España por el “secuestro” de activistas de la Flotilla

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, (Sumar) ha reclamado este jueves la expulsión de la misión diplomática israelí en España tras el “secuestro” de los activistas que viajaban en la llamada Flotilla de la Libertad, entre ellos 30 ciudadanos españoles.

En su intervención en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca, donde ha estrenados dos másteres de educación de la Universidad de Salamanca, Rego ha denunciado que “Israel no ha cumplido con la legalidad internacional” y ha acusado al país de “intervenir en aguas internacionales” y “secuestrar varios barcos y activistas”.

La ministra subraya que el Gobierno español está ofreciendo “apoyo consular desde el minuto cero” con el fin de garantizar el respeto a los derechos de los detenidos y resolver la situación “con la máxima celeridad posible”.

No obstante, considera insuficiente esta vía y reclama “una respuesta contundente” que incluya la expulsión de la legación diplomática de Israel.

En su opinión, el reconocimiento del Estado de Palestina “tiene que conllevar también acciones políticas y diplomáticas concretas” que permitan aliviar una situación que calificó de “absolutamente dramática e insoportable”.

“Estamos viendo un genocidio retransmitido en directo, una vulneración sistemática de los derechos humanos”, afirmó Rego, para quien la Flotilla de la Libertad representa “un ejercicio de dignidad que ha cumplido con la legalidad internacional”.

La titular de Juventud insiste en la necesidad de que España “lidere una coalición internacional” que plantee “la ruptura del bloqueo” y la apertura de corredores humanitarios hacia Gaza.

Preguntada por las críticas de algunos miembros de la flotilla, Rego reitera su compromiso de “dar un paso al frente” para que se abran corredores humanitarios “de manera urgente”.

Finalmente, expresa su “profundo agradecimiento” a los activistas, a la comunidad educativa y a quienes se movilizan en las calles, asegurando que “los activistas de la Flotilla están manteniendo la dignidad del mundo”.