El PP quiere la cabeza de Ana Redondo por su “imperdonable gestión” de las pulseras: iniciativas en toda España

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, se reúne en Valladolid con parlamentarias del PP de Castilla y León para hablar de las políticas de igualdad de la formación. R. Cacho ICAL

El Partido Popular quiere aprovechar el escándalo de los errores de las pulseras antimaltrato para hurgar en la herida del Gobierno. Por este motivo presentará mociones y PNL en ayuntamientos y parlamentos de toda España para que “el PSOE demuestre de qué lado está”.

Así lo ha reconocido el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, que se ha reunido esta mañana de martes en Valladolid con parlamentarias del PP de Castilla y León para hablar de las políticas de igualdad de la formación.

Él y la procuradora en las Cortes de Castilla y León, María Inmaculada Ranedo, cargaron duramente contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que acusan de haber desprotegido a las víctimas de violencia machista por los fallos detectados en el sistema de pulseras telemáticas de control a agresores.

Ambos dirigentes reclamaron su dimisión inmediata y anunciaron una ofensiva institucional del PP para exigir responsabilidades al Gobierno.

Asimismo, el televisivo político ha anunciado que esta semana el PP llevará mociones a todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos de España reclamando la dimisión de la ministra Redondo y de la presidenta del PSOE de Castilla y León, a quienes acusa de “ocultar información” y de “no estar a la altura de la gravedad del problema”.

De los Santos denunció en Valladolid que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “se ríe de las mujeres víctimas de violencia machista” al no haber reaccionado ante las advertencias del Consejo General del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y las propias afectadas sobre el mal funcionamiento de los dispositivos.

“Estamos hablando de 4.600 mujeres que cuentan con esta protección y la ministra se limita a decir que los problemas pueden afectar solo al 1%. ¿Le parece poco que 46 mujeres estén en riesgo de ser asesinadas?”, cuestionó con dureza.

El dirigente popular vinculó este caso con lo que considera un patrón de gestión fallida del Gobierno socialista en materia de igualdad: la ley del solo sí es sí, que rebajó condenas a agresores sexuales; el uso “partidista” de los Puntos Violeta; y la reforma de la ley de paridad que, según dijo, “hurtó al Senado su capacidad de fijar el techo de gasto”.

“El feminismo no puede ser un instrumento para cazar votos ni para manoseos políticos. Las mujeres tienen que estar en la primera línea de las políticas públicas”, defendió.

Mujeres inseguras

Por su parte, la procuradora María Inmaculada Ranedo informó de que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha registrado una proposición no de ley que pide explicaciones al Ejecutivo y reclama también el cese de la ministra.

“Las mujeres no solo han quedado desprotegidas por los fallos en estas pulseras, sino que además viven con la inseguridad de saber que el sistema puede no funcionar”, afirmó.

Ranedo insistió en que las políticas de Igualdad del Gobierno central “han sido un despropósito desde el inicio” y criticó la falta de respuesta del PSOE autonómico. “Veremos cuál es la posición del grupo socialista en las Cortes, si están dispuestos a defender de verdad a las mujeres de Castilla y León o a obedecer consignas de Madrid”, advirtió.

Dardo a Puente

En ese sentido, De los Santos, que celebró haber llegado a Valladolid en tren ante el “caos ferroviario” que sufre el país, mantuvo este encuentro para evaluar lo sucedido con las pulseras antimaltrato, tras el celebrado con representantes de la Comunidad Valenciana o el previsto con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo.