La Audiencia rechaza ampliar la responsabilidad civil de la trama eólica a la Junta e Iberdrola Renovables

Audiencia Provincial de Valladolid durante el juicio de la 'Trama eólica' R. Valtero ICAL

La Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado un auto en el que resuelve las cuestiones previas planteadas por las partes en el conocido Caso Eólicas, proceso que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León.

El tribunal ha rechazado tanto la ampliación de la responsabilidad civil contra la Junta de Castilla y León e Iberdrola Renovables como la incorporación de diversos informes periciales presentados fuera de plazo por acusaciones particulares.

La acusación particular ejercida por Altos del Rasero intentó que se sumara como responsables civiles subsidiarios a la Junta y a Iberdrola.

Sin embargo, la Sala concluye que esa petición llega “extemporáneamente” y que admitirla provocaría indefensión a ambas partes, al no haberse contemplado en los escritos iniciales de acusación.

El tribunal también inadmitió varios informes periciales de acusaciones particulares, entre ellas Altos del Rasero e Inversiones Patrimoniales Hiedra 10, por haberlos presentado a escasos días de iniciarse el juicio oral.

La Sala entiende que, pese a tratarse de reclamaciones millonarias (más de 47 millones de euros en el caso de Altos del Rasero y 15,6 millones en el de Hiedra 10), las partes tuvieron más de cuatro años para aportar dichas pruebas en tiempo hábil.

“Admitirlas ahora, razona el auto, hubiera obligado a suspender el juicio o habría causado indefensión a los acusados y a los responsables civiles”, afirma el auto.

Rechazo a otras pretensiones

Entre las cuestiones resueltas, el tribunal deniega también que un acusado pueda estar defendido simultáneamente por dos abogados, y rechaza alegaciones de nulidad relacionadas con el auto de apertura de juicio oral.

Otras cuestiones planteadas por las defensas, como la validez de diligencias preprocesales o la claridad de los escritos de acusación, quedan diferidas al momento de dictar sentencia.

El juicio oral comenzará el próximo 6 de octubre de 2025, fecha en la que se retomará la vista tras estas resoluciones previas.

Contra el auto no cabe recurso inmediato, aunque las partes podrán formalizar protesta al inicio de las sesiones y recurrir lo acordado junto a la sentencia definitiva.