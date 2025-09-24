Óscar Puente aviva otra batalla contra León al llamarla “meseta” en redes: “Deberías tener más cultura”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, lo ha vuelto a hacer. De nuevo se ha situado en el centro de la polémica tras celebrar en sus redes sociales la apertura de la Variante de Pajares con un mensaje que no ha gustado nada en León.

Al exalcalde de Valladolid, tan activo en X, se le ha ocurrido referirse a la provincia de León como parte de “la Meseta”.

En su publicación, Puente subrayaba la magnitud del proyecto ferroviario que conecta Asturias con León a través de 50 kilómetros de túneles.

“La Variante de Pajares: 50 km que conectan Asturias y la Meseta en 15 minutos. En la excavación se emplearon cinco tuneladoras y 5.000 trabajadores. Un hito. Salvo China, fuimos el país que más tuneladoras tenía funcionando al mismo tiempo. Lo logramos y fue posible #GraciasATi”, escribió, aunque la mayoría se quedó con esa palabra.

La reacción no se hizo esperar. En redes sociales, numerosos usuarios criticaron la falta de precisión del ministro, recordando que más de la mitad del territorio leonés es montañoso. “¿Qué meseta? La meseta será la de tu pueblo, Pucela. León tiene más de un 55 % de montaña. Ya vale de faltar al respeto”, comentaba un internauta.

Otros fueron más directos: “Conectan Asturias y León, no la meseta. Para ser ministro deberías tener más cultura y conocimiento”.

Las críticas también se extendieron a cuestiones históricas y económicas. Algunos usuarios reclamaron “más respeto a la identidad leonesa” mientras otros aprovecharon para denunciar la situación del peaje del Huerna, todavía vigente.

“Llevábamos muchos años esperando la Variante del Pajares. Ahora falta que podamos eliminar el peaje del Huerna que nos empaquetaron Aznar y Álvarez Cascos, con concesión a Aucalsa hasta 2050”, reprochaba otro comentario.

Incluso a medioambientales: "La obra de ingeniería, elegante. El destrozo medioambiental que se ha originado, terrible. Aguas que vertían hacia León han sido desviadas hacia Asturias, haciendo que el caudal hidrológico de los de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga haya bajado ostensiblemente".

Otro usuario le reprochó: "La variante se ha cargado acuíferos que sustentaban pueblos. La variante ha costado 3 veces más de lo que estaba presupuestado. Por culpa de la variante no se puede beber agua del grifo en varios pueblos. La variante no es ningún triunfo".

Más polémicas

No es la primera vez que Puente se ve envuelto en un debate de este tipo, unas polémicas que también mantuvo cuando fue alcalde de la ciudad de Valladolid.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no se ha caracterizado nunca por su discreción ni por evitar las disputas y los conflictos, sean con quien sean, cuando cree en algo, y sí por defender sus ideas y sus postulados hasta las últimas consecuencias, aunque a veces le haya costado disgustos.

El ministro no ha huido de la polémica y ha optado por fomentarla, enfrentándose al Ayuntamiento de Valladolid y al de Palencia, a su archienemigo el alcalde de León, José Antonio Diez, y recibiendo críticas desde Salamanca, Soria o El Espinar, e incluso recientes descalificativos e insultos por parte de procuradores del PSOE.