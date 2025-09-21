Avanza el pago de las ayudas a los afectados por los incendios: 600 agricultores y ganaderos ya las han recibido

La Junta de Castilla y León ha confirmado este domingo que los ganaderos y agricultores afectados por los incendios de este verano que han recibido las ayudas solicitadas ascienden a 613.

Así lo ha concretado el director general de Producción Agropecuaria Rubén Serrano durante su participación en la inauguración de la Feria Raza Avileña - Negra Ibérica.

Serrano desgranó el avance del abono de las ayudas comprometidas por la administración autonómica. Asegura que con fecha de 19 de septiembre se habían repartido 6.500 toneladas de forraje. El alimento para el ganado es una de las grandes preocupaciones para los ganaderos de las zonas calcinadas por el fuego.

En cuanto a las ayudas directas de 5.000 euros, a las que se podían acoger tanto ganaderos como agricultores, la Junta confirma que han llegado a 613 afectados.

Además, el director general de Producción Agropecuaria ha avanzado que habrá una segunda tanda de ayudas para los agricultores y ganaderos no profesionales. "Irán en segundo término" ha recalcado porque la administración autonómica ha querido dar prioridad a los profesionales del campo.

Rubén Serrano, en el marco de esta feria sectorial, animó a los propietarios de explotaciones de ganadería extensiva que ayuden durante todo el año a la prevención de incendios consumiendo el agua y el pasto natural del monte. Una forma de que nuestro territorio se encuentre mejor preparado ante cualquier otra situación grave como la que se produjo este verano.