ADICAE Castilla y León: a la vanguardia en la defensa de los derechos de los consumidores en el ámbito de la vivienda

ADICAE Castilla y León se ha propuesto clarificar el ámbito de la vivienda a todos los consumidores. Y para ello ha diseñado un ciclo de cuatro interesantes talleres para poner luz al complejo asunto del mercado inmobiliario.

Esta asociación tiene una amplia experiencia en la protección del consumidor frente a cláusulas abusivas en las hipotecas para la financiación de la vivienda.

En estos talleres, ante el incremento actual de la contratación de préstamos hipotecarios, se abordará el coste de los productos vinculados frente a la bonificación en el tipo de interés que proporcionan (el ahorro medio por bonificación (1%) es de 65 euros al mes.

Mientras que el coste de los productos vinculados puede superar los 1.500 €/año). También se analizará la conveniencia de las hipotecas a tipo variable, fijo o mixto y la mayor transparencia que ofrece la oferta online de las hipotecas.

El elevado precio de los alquileres requiere que los consumidores estén al tanto de sus derechos como arrendatarios en materia de los cambios normativos en cuanto a plazos de contrato, especialmente en materia de precios, prestando atención a las zonas que ya se han regulado en España como “zonas tensionadas” limitando el precio de los alquileres.

A este respecto, ADICAE recomienda la orientación en el precio a través del Índice de Alquiler ofrecido recientemente en la web del Ministerio de Vivienda.

En este sentido, un análisis llevado a cabo por la propia asociación muestra que ofrece unos precios que oscilan entre el 20 y 40% de la oferta actual, posiblemente porque este índice se rige por precios de medios de alquileres contratados en años pasados.

En la compra de vivienda, ADICAE Castilla y León recomienda evaluar correctamente el precio de compra, y analizar la situación familiar a medio plazo (posibilidad de aumentar la familiar y necesitar más metros, posibilidad de movilidad geográfica por motivos profesionales, etc.) a la hora de tomar la decisión que, posiblemente, suponga la mayor inversión familiar de toda una vida.

Proyecto vivienda

Los cuatro talleres, con acceso presencial y por videoconferencia, se realizarán a las 11:00 de la mañana en la Sede de la asociación en Valladolid y se dividirán en cuatro grandes bloques.

El lunes, 22 de septiembre se analizará el mercado inmobiliario español y la idoneidad de la compra sobre el alquiler, o viceversa; martes, 23 de septiembre se hablará de hipotecas, producto financiero sobre el que ADICAE ha trabajado desde hace casi 40 años y donde se detallarán las ventajas y desventajas de los tipos fijos, variables o mixtos.

Por su parte, el lunes, 29 de septiembre, los derechos que asisten al consumidor en la compra de la vivienda y el procedimiento que debe seguirse al respecto, así como los gastos que inevitablemente tendrá que abonar.

El martes, 30 de septiembre, los inquilinos y sus derechos serán los protagonistas, explicando a los asistentes las novedades legislativas recientes en materia del alquiler y en la distribución de gastos entre propietario / inquilino.

ADICAE Castilla y León es una asociación que lleva operando en nuestra comunidad desde 2007, dando respuesta y apoyo a miles de consumidores en sus legítimas demandas en casos tan sonados como Fórum Filatélico, gastos hipotecarios, participaciones preferentes, cláusula suelo, IRPH, caso Popular, Santander, etc.

Y lo seguirá haciendo con los nuevos fraudes o abusos colectivos que puedan sufrir los consumidores en el futuro.

Organizadores de los talleres

La vanguardia de ADICAE en la resolución de litigios ha sido una constante a lo largo de la trayectoria de la asociación durante todos estos años (como lo demuestra la reciente victoria en la llamada “macrodemanda” de cláusula suelo) y ahora se dispone también a clarificar a los consumidores el a veces complejo ámbito inmobiliario a través de unos talleres que son abiertos y accesibles a cualquier ciudadano