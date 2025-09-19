Mañueco inaugura el curso universitario en CyL: un 27% más de financiación y las tasas más bajas de España

El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco ha inaugurado el nuevo curso universitario 2025 - 2026 desde el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Un año en el que Castilla y León supera por primera vez los 100.000 estudiantes universitarios matriculados.

Mañueco ha destacado un aumento de la financiación para las universidades públicas de un 27% a lo largo de esta legislatura, lo que supone 100 millones de euros anuales más.

Ha aprovechado el final de legislatura para hacer balance de los compromisos que había adquirido con la comunidad universitaria. Considera que desde la Junta de Castilla y León "hemos cumplido".

"Hemos subido las becas, bajado las tasas y aumentado las titulaciones". En el caso de las becas el presidente de la Junta ha subrayado que han aumentado un 20% en cuatro años. "En nuestra comunidad no hay ningún talento que se quede sin acceder a la universidad por razones económicas", sentenció Mañueco.

Apuntó un descenso de las tasas universitarias de un 40% para los grados y un 50% en los másteres. Presume de que Castilla y León tiene en la actualidad los "precios públicos más bajos de todo el país".

Nuevos campus y titulaciones

Durante la legislatura se han realizado inversiones en todos los campus públicos de Castilla y León. Una línea en la que Alfonso Fernández Mañueco se compromete a seguir trabajando. " Queremos seguir impulsando los campus territoriales en los próximos años con inversiones en Zamora, Ávila y Béjar".

Castilla y León comienza este curso con más titulaciones: 391 grados, 317 másteres y 113 doctorados. Para el presidente de la Junta se ha logrado que el aumento de titulaciones se llevara a cabo "desde el consenso y la calidad".

Asegura que toda esta oferta académica permite a la comunidad autónoma ser una "potencia en ciberseguridad, sector aeroespacial, agroalimentación o biomedicina".

También se ha referido al avance en la investigación con "2.000 contrataciones desde que soy presidente y 280 más que vamos a apoyar". Mañueco ha señalado que Castilla y León supera en 5 puntos la media nacional en la aportación de las universidades al progreso tecnológico. "Tenemos una comunidad de altísimo nivel y nuestras tecnologías se exportan".

El acto de inauguración del curso académico se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Un acto que marca el inicio de las clases en las universidades públicas de la comunidad. La lección inaugural ha sido pronunciada por Antonio Muro Álvarez y ha versado sobre 'Las lecciones de la malaria'.