Vox no elegirá a su candidato en Castilla y León hasta que se convoquen las elecciones: "Será mejor que los de PP y PSOE"

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, y el viceportavoz, Carlos Menéndez, durante la Junta de Portavoces de este jueves Miriam Chacón ICAL

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha asegurado este jueves que la formación no elegirá a su candidato para las elecciones autonómicas de la Comunidad, que se celebrarán el próximo 15 de marzo, hasta que no se convoquen oficialmente los comicios. "Sea quien sea será mejor que los de PP y PSOE", ha afirmado.

Hierro ha salido así al paso de los rumores de que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, podría ser el elegido para encabezar la lista del partido el próximo mes de marzo y ha hecho hincapié en que "el Estatuto de Vox lo deja muy claro" y que el candidato "será designado una vez que se convoque el proceso electoral".

"Nosotros, que somos muy cumplidores de la ley y de la norma no nos vamos a saltar nuestras propias normas de partido. Y luego hay una cuestión de reflexión, da igual quien sea el candidato, no vamos a entrar en eso", ha afirmado.

El portavoz de Vox se ha mostrado convencido de que "cualquier candidato de Vox va a ser mucho mejor que cualquier candidato del PSOE y que Mañueco". "Va a ser un candidato con la conciencia tranquila y que podrá mirar a los ojos a la gente, porque desde Vox siempre hemos cumplido con la palabra dada", ha afirmado.

Hierro ha recordado que "ningún partido, excepto Vox, ha salido de gobiernos en democracia por defender sus convicciones". "Dejamos cinco gobiernos por defender que aquí no iba a haber más inmigración ilegal con el amparo de nuestro partido. Los ciudadanos saben que lo que dice Vox se cumple, sea quien sea nuestro candidato", ha insistido.

Además, ha ironizado con que "todos están muy preocupados por el candidato de Vox menos Vox". "A los que más preocupa quien va a ser el candidato de Vox es a los que no son de Vox y vemos como, al final, todo acaba girando en torno a Vox", ha señalado.

El coste de la inmigración

Hierro ha anunciado también la presentación de una solicitud para que en el próximo informe del Consejo de Cuentas correspondiente a 2025 se desarrolle un estudio sobre "cuánto les cuesta la inmigración a los castellanos y leoneses".

"Hemos pedido al Consejo de Cuentas que muestre claridad en lo que cuesta la inmigración en Castilla y León, diferenciando la inmigración legal de la ilegal. Cuánto cuestan los servicios públicos, sanidad, educación, subvenciones que reciben, cuánto están pagando los ciudadanos por la inmigración en Castilla y León", ha señalado.

El portavoz de Vox ha recordado que "hay muchos castellanos y leoneses esperando una plaza en una residencia y que no tienen acceso a esa plaza precisamente por motivos económicos" y ha considerado necesario conocer "cuánto dinero de los castellanos y leoneses se está dedicando a la inmigración ilegal y a la inmigración en Castilla y León".

"La consejera ha eludido en muchas ocasiones nuestras preguntas sobre cuánto le va a costar a la Junta la recepción de esos 783 menas que va a tener que recibir", ha señalado. Además, ha anunciado la presentación de una moción con una batería de medidas para defender a los autónomos en el pleno de la próxima semana.

Hierro también ha asegurado que Vox mantiene su oposición a la comisión de investigación sobre los incendios porque lo ha "judicializado".

"Vox ha presentado una denuncia para que se investigue en qué circunstancias se produjo la muerte de tres personas y en este momento el juzgado de León está tramitando y hemos presentado una macrocausa a nivel nacional en la que nos hemos querellado contra Sánchez, varios ministros, los barones del PP y consejeros que fracasaron en la gestión de los incendios", ha recordado.

Las plazas de difícil cobertura

El portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, ha anunciado que la ponencia de la Ley de Plazas de Difícil Cobertura se convocará antes de que finalice el mes, después de que el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea volviera a solicitar su convocatoria este jueves.

"Agradecemos a la oposición que se preocupe tanto de una Ley que es nuestra, se convocará la ponencia a lo largo de este mes", ha afirmado Gavilanes.

Retraso del pleno

Tanto Igea como el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, han denunciado el retraso del pleno del próximo martes a las 17:30 horas debido a la visita de la Reina Letizia a Salamanca, en la que estará acompañada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto cuya finalización se prevé para las 13:30 horas.

"El presidente no tiene tiempo suficiente para estudiarse los papelillos que le pasan desde la 13:30 que acaba su visita con la reina a Salamanca. Le hemos dado una hora más para que venga con ellos leídos y venga con la réplica y la contrarréplica preparadas como siempre independientemente de lo que nosotros le preguntemos", ha ironizado.

Fernández, por su parte, ha asegurado que "las comidas se alargan más de la cuenta en el PP y luego vienen los postres, chupitos y puro y luego pasa lo que pasa, que Vázquez después de los chupitos dice que las elecciones son el 15 de marzo en vez de decirlo el presidente de la Junta".

"Mañueco que no tiene una oratoria muy excelsa vamos a ver cómo viene y cómo responde a las preguntas porque el PP después de las comidas está un poco perdido", ha señalado.

Los coches oficiales

Gómez Urbán ha anunciado también que el PSOE ha pedido "que se regule el uso de los coches oficiales de las Cortes y que se les dé un uso correcto" y ha asegurado que "no hemos tenido nunca transparencia".

Por su parte, Igea, ha asegurado que "es una información pública y que la Ley de Transparencia obliga a la publicación de esa información, confiando en que se cumpla con la Ley de Transparencia".

Fernández ha preguntado a Pollán "si se va a dignar a contestar" a las preguntas que registró el 17 de marzo a la Mesa de las Cortes para que le detallasen el uso de los BMW por parte de los altos cargos que tienen derecho a los mismos. "Seis meses y un día después la Mesa de las Cortes no me ha respondido", ha afirmado.

El procurador de Unidas Podemos ha asegurado que "se está vulnerando la Ley de Transparencia" y ha anunciado "una reclamación al Consejo de Transparencia". "Esto es insostenible y la ciudadanía se merece saber en qué se gasta el dinero que sale de sus bolsillos y cuál es el uso exacto que se da a los coches oficiales de las Cortes", ha señalado.

Iniciativas para el pleno

Además, el Grupo Popular ha presentado las dos Proposiciones No de Ley (PNL) que llevará al pleno del próximo martes.

La primera, solicitando al Gobierno de España "que cumpla sus compromisos y que llegue la conectividad a todo el territorio de Castilla y León".

"El Gobierno prometió que en 2025 llegarían 100 megas por segundo a todo el territorio y no se ha conseguido y exigimos al Gobierno que cumpla con sus compromisos. El PSOECyL está callado como siempre y cubre las espaldas de Sánchez. Esto no es un lujo, es una necesidad y es igualdad", ha destacado Gavilanes.

También otra iniciativa instando a la Junta a exigir al Gobierno "una posición firme en contra del nuevo modelo de la PAC, que supone un recorte del 24% y la desaparición de dos pilares fundamentales".

"Es un ataque a los ganaderos, a los agricultores profesionales y al desarrollo rural. Corremos el riesgo de que Sánchez decida cómo y donde se reparten esos recursos y ya hemos visto como perjudica constantemente a Castilla y León y beneficia a sus socios separatistas. El PP defiende una PAC estable, fuerte y con un presupuesto suficiente para proteger al sector", ha afirmado.

Por su parte, el PSOE presentará una PNL dirigida a nuestros bomberos y bomberas forestales. "Todos hemos visto el esfuerzo que han hecho este verano con los incendios, unos profesionales maltratados por la Junta, y esta PNL es para reforzar a nuestros bomberos y bomberas", ha asegurado Gómez Urbán.

"Pedimos que se transforme el dispositivo en un operativo público, permanente y garantizado todo el año y que se reconozca la figura del bombero y bombera antes de que acabe el año, y que se apruebe la actualización del actual decreto de guardias", ha zanjado. Además, el PSOE presentará otra PNL instando a las Cortes a condenar el "genocidio" de Israel en Gaza.