Sen revela por qué no se declaró el nivel 3 en los incendios: "La Junta consideró que llevaba la situación correctamente"

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha aclarado este martes, 16 de septiembre, la razón por la que no se declaró el nivel 3 en los incendios forestales que asolaron la comunidad el pasado mes de agosto.

En este sentido, ha explicado que esta decisión correspondía a la Junta de Castilla y León, al tiempo que ha defendido que el Gobierno entendió que esta no lo decretó porque "consideraba que la situación la estaban llevando de la forma correcta".

Del mismo modo, ha confesado que recibió con "sorpresa" las peticiones de medios y recursos estatales realizadas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dado que este la realizó por carta al Ejecutivo central, en lugar de hacerlo a través del CECOPI regional.

El órgano "creado de manera exclusiva" para abordar la "situación de emergencia" derivada de los incendios y, por tanto, a su juicio, el lugar donde se tenían que haber solicitado los medios.

"Me sorprendió que las peticiones de Mañueco se hicieran fuera de estos órganos y que se realizasen a través de cartas, prácticamente idénticas a las de otras dos comunidades", ha expresado.

El delegado, que ha realizado estas declaraciones durante la presentación del balance de los medios del Gobierno de España que han participado en la extinción de los incendios forestales registrados en Castilla y León, también ha destacado que su relación con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fue “cordial” y “meramente profesional”, así como que esta vino acompañada de un trabajo "activo" y de “lealtad institucional absoluta” por parte del Gobierno central.

"A mí no me corresponde llevar a cabo ningún otro tipo de valoración que no tenga que ver con la colaboración institucional", ha apuntado.

Así, más allá de recalcar que lo relativo a la prevención y extinción de incendios es competencia, en este caso, de la Junta de Castilla y León, ha señalado que, consciente de que la "colaboración y cooperación institucional" es algo "esencial" en situaciones de emergencia para la rápida resolución de las mismas, el Gobierno decidió actuar aportando medios.

Casi 5.700 efectivos humanos y más de 900 medios, muchos de ellos aéreos, que trabajaron "de manera incansable" en los que el delegado ha catalogado como "los incendios más graves en la historia reciente de Castilla y León".

En cuanto a los recursos aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dependientes del Ministerio del Interior, Sen ha explicado que la Guardia Civil desplegó 2.600 agentes para ayudar en tareas relacionadas fundamentalmente con la seguridad ciudadana, mientras que la Policía Nacional colaboró con 375 agentes procedentes de diferentes unidades que, por su parte, se encargaron de tareas de seguridad, control y apoyo directo a la población afectada.

Un total de casi 3.000 medios humanos a los que, además, se suman el despliegue de 15 drones de la Policía Nacional, dos helicópteros de la Guardia Civil, seis oficinas móviles de atención al ciudadano y otros 15 drones de vigilancia.

Por otro lado, ha apuntado que en el operativo también han participado las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con base en Castilla y León, así como otras procedentes de varias comunidades; Unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP), además de helicópteros, aviones y aeronaves de diferentes tipos.

Con ello, ha contabilizado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha colaborado en 37 incendios con más de 920 servicios de brigadistas y 213 medios, de los cuales 207 son medios aéreos.

Asimismo, la ayuda del Gobierno a Castilla y León también ha consistido en la aportación de efectivos y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes al Ministerio de Defensa, a través de 1.700 militares y casi 650 medios entre terrestres y aéreos, llegando a realizar estos últimos 4.000 descargas y 1.440 horas de vuelo en 437 intervenciones.

Sen también ha destacado la colaboración entre comunidades y países europeos, en este caso, a través del Mecanismo Europeo del Ministerio del Interior con el "mayor despliegue de efectivos y medios desde su creación", así como el trabajo del personal de la EMET, la DGT, la Dirección General de Protección Civil y la CHD.

"Y ahora debemos trabajar en recuperar en el menor tiempo posible la parte que afecta a la salud de la personas y en esos programas de recuperación para las zonas afectadas, entidades locales menores, ayuntamientos y las miles de personas que han perdido propiedades, medios de trabajo… Ahí el gobierno de España ha estado, esta y estará", ha apuntado.

Finalmente, el delegado ha instado a "lograr" que el pacto de estado contra la emergencia climática anunciado por Sánchez "sea una realidad" y a que "adaptemos nuestros medios a esta lucha contra los nuevos fenómenos adversos".

"La mejor arma que tenemos es la prevención y la lealtad institucional, y esta emergencia climática hace necesario que todas las administraciones alcancemos un consenso”, ha concluido.