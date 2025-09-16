El Gobierno elige al leonés Tomás Fernández Villazala para perseguir los delitos de odio en España

El leonés Tomás Fernández Villazala es ya el nuevo encargado de la prevención y persecución de los delitos de odio en nuestro país. Villazala ha tomado posesión como director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) tomando el relevo de Karoline Fernández de la Hoz.

Nacido en León en 1970, el responsable del Oberaxe es Doctor en Derecho por la UNED, graduado en Psicología y Criminología y comandante de la Guardia Civil. Tiene amplia experiencia en la lucha contra el racismo y la xenofobia.

Hasta ahora estaba al frente de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, organismo del Ministerio del Interior. De hecho, fue uno de los artífices de su creación en 2017. Desde ese puesto mantuvo una estrecha colaboración con el Oberaxe que ahora dirige, especialmente en el desarrollo de materiales formativos.

Tomás Fernández Villazala es un perfil muy reconocido a nivel internacional. Ha formado parte de diversas redes y proyectos centrados sobre todo en mejorar la ayuda a las víctimas de este tipo de delitos. Es el autor de algunos de los manuales sobre esta temática más valorados y estudiados a nivel europeo.

Odio en redes sociales

Uno de los mayores retos que se marca el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia es la prevención de los delitos de odio en las redes sociales. Trabaja para detectar cualquier conducta que incite a la discriminación por cualquier tipo de motivo: raza, religión, origen y orientación sexual.

Para detectar y perseguir este tipo de conductas tan comunes en las redes sociales, este Observatorio está comenzando a utilizar el sistema Faro. Es una herramienta que monitoriza en tiempo real lo que sucede en las principales redes sociales, pudiendo localizar los discursos de odio que puedan publicarse.

Faro trabaja ya en X, Facebook, Instagram, Youtube y TikTok. Es una innovadora aplicación que fue cedida por La Liga en 2024, donde había sido utilizada para detectar discursos de odio en el deporte español.