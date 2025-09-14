904 pisos turísticos ilegales en Castilla y León: el Gobierno notifica a las plataformas online para que retiren los anuncios

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado 904 pisos turísticos ilegales en Castilla y León a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.

Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el 1 de julio pero que no lo han recibido al no cumplir con los requisitos legales.

Ante esta situación, tal y como han informado desde el Gobierno, las distintas plataformas deberán retirar los anuncios de estos inmuebles.

España es el primer país de Europa en implementar el registro único de alojamientos temporales para "acabar con el fraude de los alquileres turísticos".

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas.

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud y esta contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que pretendía desarrollar y no fue subsanada en el plazo oportuno.

Con el registro y la ventanilla única digital, el Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez busca "preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan ciudades".

En relación a Castilla y León, Salamanca es el municipio con mayor número de solicitudes revocadas (72 en total); le sigue con 49 Burgos; 47 León; 45 Candeleda y 29 El Barraco (Ávila).

En cuanto a las capitales de provincia, Salamanca se ubica a la cabeza con 72 pisos turísticos rechazados. Le sigue Burgos con 49, León con 47, Valladolid con 28, Ávila con 26, Zamora con 23, Segovia con 17, Soria con 14, y Palencia con 2.

En relación a las solicitudes revocadas por provincia. Ávila está a la cabeza con 300 en total; seguida de León con 135; Salamanca con 114; Segovia con 83; Burgos con 79; Soria con 71; Valladolid con 55; Zamora con 50; y Palencia con 17.

En el cómputo general, la Comunidad se ubica en la posición número 10 del ranking nacional con una suma de 904 solicitudes revocadas.