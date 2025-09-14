Estas son las nuevas rutas de bus gratuitas en Castilla y León desde este lunes: 444 líneas se unen a la tarjeta Buscyl

Uso del transporte gratuito para empadronados en Castilla y León con Buscyl Leticia Pérez ICAL

La implantación de la gratuidad en el transporte de titularidad autonómica da un nuevo paso desde este lunes, 15 de septiembre, con la incorporación de 444 rutas a la iniciativa Buscyl, de manera que los usuarios verán ampliadas las líneas en las que podrán viajar con su tarjeta digital.

Hasta la fecha, 240.317 usuarios ya disponen de la tarjeta Buscyl digital para viajar de manera ilimitada y gratuita en los autobuses que gestiona la Junta de Castilla y León, con 284 rutas iniciales, correspondientes al transporte metropolitano en Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, y en torno a 50 rutas en las otras cuatro provincias: Ávila, Palencia, Soria y Zamora.

Ahora, con la ampliación de esta iniciativa a nuevos itinerarios a partir del lunes, la cifra de rutas gratuitas alcanza las 728, con la siguiente distribución por provincias: Ávila (98), Burgos (60), León (77), Palencia (101), Salamanca (69), Segovia (58), Soria (100), Valladolid (65) y Zamora (100).

La siguiente fase del calendario de implantación terminará el día 30 de septiembre, con otros 1.882 itinerarios, para completar la marca de 2.610 rutas en todo el territorio.

Solicitudes abiertas

La Junta recuerda que cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede seguir solicitando la tarjeta Buscyl a través de la página web Buscyl , donde de manera sencilla y telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital con un código QR listo para su uso.

En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se enviará también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura para toda la población.

Calendario planificado

El calendario diseñado por la Junta permite una implantación gradual, garantizando una transición sin contratiempos.

1 de septiembre: gratuidad en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora. En total son 284 rutas.

15 de septiembre: incorporación de 444 nuevas líneas.

30 de septiembre: cobertura total de todas las rutas autonómicas hasta alcanzar las 2.610.

Toda la información de las rutas gratuitas disponibles y su implantación está disponible en la página web https://www.buscyl.es

En este proceso de transición, los bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl Digital, de manera que su uso se prorrogará durante un periodo hasta la implantación completa del sistema ITS, Sistemas Inteligentes del Transporte, de Buscyl.